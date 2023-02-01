📺Çöp Adam 10. BÖLÜM FULL İZLE | Çöp Adam STAR TV son bölüm

ÇÖP ADAM YENİ BÖLÜM İZLE | Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden çıkan ve daha ilk bölümüyle milyonları ekran başına kilitleyen Çöp Adam'ın 10. bölümünde neler yaşanacağı diziseverler tarafından merak ediliyor. Başrollerini Elçin Sangu ve Engin Altan Düzyatan'ın paylaştığı, gerçek bir hayat hikayesinden senaryoya uyarlanan Çöp Adam dizisi hakkında, arama motorlarında araştırılan Star TV Çöp Adam 10. bölümünün konusunu ve son bölümü haberimizde derledik.

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ÇÖP ADAM 10. BÖLÜM KONUSU

Berrin'in tuzağına düşen Peri, Tamer'in kendisine yalan söyleyip karısıyla buluşmaya gelmesiyle büyük hayal kırklığı yaşar ama bu kez kendini kontrol etmeyi başarır.

Tamer boşanmak istemeyen Berrin'i ikna etmeye çalışırken evde büyük bir olay yaşanmaktadır.

Dilber'in doğru söylediğine inanan Meryem onu yalıya getirerek büyük bir bombanın pimini çekmiş olur.

Büyük yüzleşme gerçekleri su yüzüne çıkarır.

Berrin'in aile krizinin yönetiminde başrolü üstlenmesiyle kendini iyice dışlanmış hisseden Peri'nin kendi köşesine çekilmeye hiç niyeti yoktur.

Peri'nin yeni planı, aile problemlerini çözmeye çalışan Tamer'i çileden çıkarınca, bütün aile derinden sarsılır.

ÇÖP ADAM OYUNCULARI

Engin Altan Düzyatan

Elçin Sangu

Sedef Avcı

Füsun Demirel

Salih Kalyon

Elçin Afacan

Ali Yoğurtçuoğlu

Hülya Şen

Cankat Aydos

Büşra Çam

Şeyda Terzioğlu

Eylül Uğan

Sinan Albayrak

Güliza Nisa Uray

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