Haberler Dizi Haberleri 📺Çöp Adam 10. BÖLÜM FULL İZLE | Çöp Adam STAR TV son bölüm

📺Çöp Adam 10. BÖLÜM FULL İZLE | Çöp Adam STAR TV son bölüm

Psikiyatri uzmanı Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden çıkan, başrollerini Elçin Sangu ile Engin Altan Düzyatan'ın paylaştığı, Tamer ve Peri'nin sırlarla dolu hikayesini konu edinen Çöp Adam, son bölümüyle izleyicilerinin beğeni ve merakını kazandı. Seyirciler dizinin yeni bölümünü izlemek için arama motorlarında Çöp Adam Yeni Bölüm izle, Star Tv Çöp Adam 10. Bölüm izle, 1 Şubat Çarşamba Çöp Adam son bölüm full izle konularını aratırken tüm merak edilenleri haberimizde derledik.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2023 Perşembe 01:30
📺Çöp Adam 10. BÖLÜM FULL İZLE | Çöp Adam STAR TV son bölüm

ÇÖP ADAM YENİ BÖLÜM İZLE | Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden çıkan ve daha ilk bölümüyle milyonları ekran başına kilitleyen Çöp Adam'ın 10. bölümünde neler yaşanacağı diziseverler tarafından merak ediliyor. Başrollerini Elçin Sangu ve Engin Altan Düzyatan'ın paylaştığı, gerçek bir hayat hikayesinden senaryoya uyarlanan Çöp Adam dizisi hakkında, arama motorlarında araştırılan Star TV Çöp Adam 10. bölümünün konusunu ve son bölümü haberimizde derledik.

ÇÖP ADAM 10. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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ÇÖP ADAM 10. BÖLÜM KONUSU

Berrin'in tuzağına düşen Peri, Tamer'in kendisine yalan söyleyip karısıyla buluşmaya gelmesiyle büyük hayal kırklığı yaşar ama bu kez kendini kontrol etmeyi başarır.

Tamer boşanmak istemeyen Berrin'i ikna etmeye çalışırken evde büyük bir olay yaşanmaktadır.

Dilber'in doğru söylediğine inanan Meryem onu yalıya getirerek büyük bir bombanın pimini çekmiş olur.

Büyük yüzleşme gerçekleri su yüzüne çıkarır.

Berrin'in aile krizinin yönetiminde başrolü üstlenmesiyle kendini iyice dışlanmış hisseden Peri'nin kendi köşesine çekilmeye hiç niyeti yoktur.

Peri'nin yeni planı, aile problemlerini çözmeye çalışan Tamer'i çileden çıkarınca, bütün aile derinden sarsılır.

ÇÖP ADAM OYUNCULARI

  • Engin Altan Düzyatan
  • Elçin Sangu
  • Sedef Avcı
  • Füsun Demirel
  • Salih Kalyon
  • Elçin Afacan
  • Ali Yoğurtçuoğlu
  • Hülya Şen
  • Cankat Aydos
  • Büşra Çam
  • Şeyda Terzioğlu
  • Eylül Uğan
  • Sinan Albayrak
  • Güliza Nisa Uray

ÇÖP ADAM 10. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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