Haberler Dizi Haberleri YÜREK ÇIKMAZI 13. BÖLÜM İZLE - TRT 1 Yürek Çıkmazı yeni bölüm izle - Yürek Çıkmazı dizisi son bölüm izle

YÜREK ÇIKMAZI 13. BÖLÜM İZLE - TRT 1 Yürek Çıkmazı yeni bölüm izle - Yürek Çıkmazı dizisi son bölüm izle

TRT 1 ekranlarında yayın hayatına başlayan ve herkesi ekran başına kilitleyen Yürek Çıkmazı'nın 13. bölümü merakla bekleniyor. Kişilik bozukluğu yaşayan bir adamın ve çocuklarıyla birlikte hayata tutunmaya çalışan bir kadının duygu yüklü hikayesini ekranlara taşıyan dizinin yeni bölümü hakkında arama motorlarında araştırılan Yürek Çıkmazı 13. bölüm full izle, TRT 1 Yürek Çıkmazı, TRT 1 canlı yayın izle, Yürek Çıkmazı yeni bölüm izle konularını ve son bölüm bilgilerini haberimizde derledik.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2023 Salı 12:30 Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2023 Salı 12:30
YÜREK ÇIKMAZI 13. BÖLÜM İZLE - TRT 1 Yürek Çıkmazı yeni bölüm izle - Yürek Çıkmazı dizisi son bölüm izle

Yürek Çıkmazı dizisi 13. bölüm izlemek için tıklayın

Yürek Çıkmazı dizisi tüm bölümleri izlemek için tıklayın

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Yürek Çıkmazı dizisinde heyecan dorukta. 13. bölümüyle 31 Ocak Salı akşamı TRT 1 ekranlarına gelecek dizinin yeni bölümünü merakla bekleyen seyirciler, araştırmalara başladı. Yönetmenliğini Serdar Gözelekli'nin üstlendiği ve başrollerini Ayça Bingöl, Alp Navruz, İrem Helvacıoğlu ve Mesut Akusta'nın paylaştığı Yürek Çıkmazı'nın 13. bölüm bilgilerini haberimizde derledik. İşte detaylar...

YÜREK ÇIKMAZI 13. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yusuf'u tuzağa düşürerek Mehmet'i bıçaklatan Yılmaz, cinayet aletini saklayarak Birsen ve çocukları yanında tutmayı başarır. Ancak bu Seray için eziyet dolu günlerin başlangıcı demektir.

Seray'ın eve girdiği ilk gece yediği dayak, sonradan olacakların habercisidir. Birsen ise babasına engel olamadığı gibi dışarda kapıyı döven Halil'i de, daha büyük olay çıkmasın diye, evden kendi uzaklaştırır.

Yürek Çıkmazı dizisi 13. bölüm izlemek için tıklayın

Yürek Çıkmazı dizisi tüm bölümleri izlemek için tıklayın

İstemeden annesi Cennet gibi şiddetin üstünü örtmeye başlamıştır. Bu durum Yılmaz'ı daha da cesaretlendirir. Mezar açılma kararının erkene alınması Halil'in kararını sorgulamasına neden olur.

Öte yandan Levent, Halil üzerinde duygusal baskı kurmak için, tüm ailenin katılacağı bir toplantı düzenler. Birsen, babasının korkusundan Feride ise babasına olan düşkünlüğünden aynı noktada buluşup; toplantıda Halil'in karşısında yer alırlar.

Yürek Çıkmazı dizisi 13. bölüm izlemek için tıklayın

Yürek Çıkmazı dizisi tüm bölümleri izlemek için tıklayın

Otopsiye saatler kala Halil bu büyük kararın sorumluluğuyla baş başadır. Zeynep'in korktuğu şey ise, tamamen ilişkileriyle alakalıdır. Otopsi sonucu istedikleri gibi çıkmazsa, Halil'in hayatına eskisi gibi devam edebileceğinden şüphe duymaktadır.

SAĞLIKLI KİLO VERMENİN 5 PÜF NOKTASI👌🏼 | TIKLA İZLE

Yürek Çıkmazı dizisi 13. bölüm izlemek için tıklayın

Yürek Çıkmazı dizisi tüm bölümleri izlemek için tıklayın

YÜREK ÇIKMAZI OYUNCULARI KİMLER?

  • Ayça Bingöl,
  • Alp Navruz,
  • İrem Helvacıoğlu,
  • Cemal Toktaş,
  • Rozet Hubeş,
  • Özlem Ulukan,
  • Timur Ölkebaş,
  • Mesut Akusta,
  • Eylül Ersöz,
  • Bihter Dinçel,
  • Erhan Alpay,
  • Güler Ökten,
  • Alp Akar,
  • Aydan Şener,
  • Dilara Aksüyek.

Yürek Çıkmazı dizisi 13. bölüm izlemek için tıklayın

Yürek Çıkmazı dizisi tüm bölümleri izlemek için tıklayın

DİĞER
Oyuncu Meltem Yılmazkaya nişanlandı! Müstakbel eşi bakın kim çıktı
İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak'ın kız kardeşi Esila ortaya çıktı! Sır gibi saklıyorlardı annesiyle pozu şaşkına çevirdi: "Benzemiyorlar"
Serdar Dursun KV Mechelen'i reddetti! Yeni hedef Michy Batshuayi
Milan istedi F.Bahçe aldı! İşte transferin perde arkası
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Star TV Gecenin Ucunda son bölüm izle
Ben Bu Cihana Sığmazam yeni ve son bölüm izle!
e-Devlet MTV borcu sorgulama ve ödeme ekranı
2023 yarıyıl sömestr tatili ne zaman bitecek?
İstanbul barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? (31 Ocak 2023)
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Yeni takımı belli oldu! Kasımpaşa derken... Yeni takımı belli oldu! Kasımpaşa derken... 12:50
Trabzonspor - Antalyaspor maçı saat kaçta? Trabzonspor - Antalyaspor maçı saat kaçta? 12:39
Karagümrük-Beşiktaş maçının VAR'ı belli oldu! Karagümrük-Beşiktaş maçının VAR'ı belli oldu! 12:30
Kartal'a Cezayirli yıldız! Kartal'a Cezayirli yıldız! 12:14
Buruk kararını verdi! İşte G.Saray'ın Ümraniye maçı 11'i Buruk kararını verdi! İşte G.Saray'ın Ümraniye maçı 11'i 12:11
F. Karagümrük - Beşiktaş maçı saat kaçta? F. Karagümrük - Beşiktaş maçı saat kaçta? 12:10
Daha Eski
Şenol Güneş'in kardeşi hastaneye kaldırıldı! Şenol Güneş'in kardeşi hastaneye kaldırıldı! 11:47
Galatasaray - Ümraniyespor maçı saat kaçta? Galatasaray - Ümraniyespor maçı saat kaçta? 11:41
F.Bahçe'den Beşiktaş'a transfer çalımı! Görüşme gerçekleşti F.Bahçe'den Beşiktaş'a transfer çalımı! Görüşme gerçekleşti 11:35
A. Efes Zalgiris'i konuk edecek! A. Efes Zalgiris'i konuk edecek! 11:30
Galatasaray ile Ümraniyespor 2. randevuda Galatasaray ile Ümraniyespor 2. randevuda 11:11
NBA'de Doncic sakatlıktan 53 sayıyla döndü NBA'de Doncic sakatlıktan 53 sayıyla döndü 11:08