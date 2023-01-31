YÜREK ÇIKMAZI 13. BÖLÜM İZLE - TRT 1 Yürek Çıkmazı yeni bölüm izle - Yürek Çıkmazı dizisi son bölüm izle

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TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Yürek Çıkmazı dizisinde heyecan dorukta. 13. bölümüyle 31 Ocak Salı akşamı TRT 1 ekranlarına gelecek dizinin yeni bölümünü merakla bekleyen seyirciler, araştırmalara başladı. Yönetmenliğini Serdar Gözelekli'nin üstlendiği ve başrollerini Ayça Bingöl, Alp Navruz, İrem Helvacıoğlu ve Mesut Akusta'nın paylaştığı Yürek Çıkmazı'nın 13. bölüm bilgilerini haberimizde derledik. İşte detaylar...

YÜREK ÇIKMAZI 13. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yusuf'u tuzağa düşürerek Mehmet'i bıçaklatan Yılmaz, cinayet aletini saklayarak Birsen ve çocukları yanında tutmayı başarır. Ancak bu Seray için eziyet dolu günlerin başlangıcı demektir.

Seray'ın eve girdiği ilk gece yediği dayak, sonradan olacakların habercisidir. Birsen ise babasına engel olamadığı gibi dışarda kapıyı döven Halil'i de, daha büyük olay çıkmasın diye, evden kendi uzaklaştırır.

Yürek Çıkmazı dizisi 13. bölüm izlemek için tıklayın

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İstemeden annesi Cennet gibi şiddetin üstünü örtmeye başlamıştır. Bu durum Yılmaz'ı daha da cesaretlendirir. Mezar açılma kararının erkene alınması Halil'in kararını sorgulamasına neden olur.

Öte yandan Levent, Halil üzerinde duygusal baskı kurmak için, tüm ailenin katılacağı bir toplantı düzenler. Birsen, babasının korkusundan Feride ise babasına olan düşkünlüğünden aynı noktada buluşup; toplantıda Halil'in karşısında yer alırlar.

Yürek Çıkmazı dizisi 13. bölüm izlemek için tıklayın

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Otopsiye saatler kala Halil bu büyük kararın sorumluluğuyla baş başadır. Zeynep'in korktuğu şey ise, tamamen ilişkileriyle alakalıdır. Otopsi sonucu istedikleri gibi çıkmazsa, Halil'in hayatına eskisi gibi devam edebileceğinden şüphe duymaktadır.

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Yürek Çıkmazı dizisi 13. bölüm izlemek için tıklayın

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YÜREK ÇIKMAZI OYUNCULARI KİMLER?

Ayça Bingöl,

Alp Navruz,

İrem Helvacıoğlu,

Cemal Toktaş,

Rozet Hubeş,

Özlem Ulukan,

Timur Ölkebaş,

Mesut Akusta,

Eylül Ersöz,

Bihter Dinçel,

Erhan Alpay,

Güler Ökten,

Alp Akar,

Aydan Şener,

Dilara Aksüyek.

Yürek Çıkmazı dizisi 13. bölüm izlemek için tıklayın

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