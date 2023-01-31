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Üç Kız Kardeş 37. BÖLÜM İZLE - Üç Kız Kardeş son bölüm izle - Kanal D Üç Kız Kardeş izle

Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayan Üç Kız Kardeş dizisi, 37. bölümüyle ekrana geldi. Yeni bölümü merakla bekleyen seyirciler, arama motorlarında, Üç Kız Kardeş 37. bölüm full izle, Kanal D Üç Kız Kardeş yeni bölüm izle, Üç Kız Kardeş son bölüm tek parça full iizle sorgularını yapıyor. İşte Üç Kız Kardeş dizisinin 31 Ocak Salı günü yayınlanan 37. bölüm bilgileri...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2023 Çarşamba 02:00 Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2023 Çarşamba 02:30
Üç Kız Kardeş 37. BÖLÜM İZLE - Üç Kız Kardeş son bölüm izle - Kanal D Üç Kız Kardeş izle

Kanal D ekranlarından yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisi, yeni bölümünde de izleyicilerini ekrana kilitlemeye devam ediyor. Seyirciler, Üç Kız Kardeş dizisinin 31 Ocak Salı günü ekranlara gelen yeni bölümünde neler yaşandığı merak ediyor. İşte Üç Kız Kardeş 37. bölüm bilgileri...

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 37. BÖLÜM İZLE

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ TÜM BÖLÜMLER İZLE

ÜÇ KIZ KARDEŞ 37. BÖLÜM KONUSU

Somer, Türkan'ın Sevilay'la ilgili gerçeği bilerek sakladığını düşünerek, öfkeyle telafisi olmayan sözler söyler ve soluğu kızıyla Rüçhan'ın yanında alır. Rüçhan, oğlunu safına alınca bu fırsatı değerlendirmekten çekinmez ve Somer'i Türkan'a karşı doldurmaya devam eder.

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 37. BÖLÜM İZLE

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ TÜM BÖLÜMLER İZLE

Derya ve Mustafa ise iyice yakınlaşırlar. Derya, herkese ve her şeye rağmen ilişkisinin arkasında durdukça, Kalender Ailesinde de gerilim git gide yükselir. Sonunda Nesrin, Mustafa ve Sevilay'la yüzleşmek zorunda kalır.

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 37. BÖLÜM İZLE

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ TÜM BÖLÜMLER İZLE

Türkan, Somer'in tüm mesafesine rağmen onu tekrardan kazanmaya çalışırken bir de Sevilay konusunda annesiyle karşı karşıya gelir. Rüçhan, son olanları konuşmak için Nesrin'e gider.

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 37. BÖLÜM İZLE

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ TÜM BÖLÜMLER İZLE

Ancak Mesut sayesindeki bir gelişmeyle, Rüçhan ve Nesrin'in ilişkisi sürprizlere gebe hale gelir. Türkan içinde bulunduğu karanlıktan çıkmak için çok güzel bir sebebe tutunmuşken, Somer'in yanlış zaman ve yerde oluşuyla, Türkan'ın tüm umutları yerle bir olur.

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 37. BÖLÜM İZLE

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ TÜM BÖLÜMLER İZLE

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 37. BÖLÜM İZLE

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ TÜM BÖLÜMLER İZLE

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