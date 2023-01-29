📺Yargı 52. BÖLÜM İZLE | Yargı son bölüm izle - Kanal D izle Yargı izle (Yargı TEK PARÇA FULL İZLE)

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Yargı dizisinde heyecan dorukta. Yargı 29 Ocak Pazar günü yeni ve 52. bölümüyle ekranlara gelirken izleyiciler, Yargı'nın bu haftaki son bölümünde neler yaşanacağını merak ediyor. İşte Yargı son bölüm bilgileri; Yargı 52. yeni bölümü...

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YARGI 52. BÖLÜM KONUSU

Ilgaz'ın arabasına konulup, emniyetin bahçesinde herkesin gözü önünde patlatılan bomba herkeste büyük şok etkisi yaratmıştır.

Başta Ilgaz olmak üzere sevdiği hiç kimse emniyette değildir. Ilgaz için tek mesele artık bu cinayetin arkasındaki gerçeği bulmaktır.

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"Ölü gelin" davasında kimin cinayeti işlemiş olduğu artık bombanın ve tehditlerin arkasındaki ismi bulmak için de çok önemli bir hale gelir. Gelinin de damadın da aileleri büyük şüpheliler olarak kodlanır.

Fakat damat tarafının avukatı olarak tanıdık yüzler bir anda olaya dahil olurlar; Yekta Tilmen ve oğlu Ömer…

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👉YARGI 52. BÖLÜM İZLE

Tek tek her ipucunun üzerinden bir daha geçen Ilgaz, Eren ve Ceylin; Çetin'le ilgili gizemi çözmeye karar verirler. Bu yolda en çok üzülen kişi ise Aylin olacaktır.

Ilgaz ve Ceylin bu cenderenin içinde birbirlerini kollamak için yan yana durmak zorundadır; kalplerinin en derinine gömmeye çalıştıkları aşkları birbirleri için deli gibi endişelenmelerine sebeptir.

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Ancak tehditlerin sonu gelmeyecek ve Ilgaz'ın sabrı çok acı bir biçimde sınanacaktır.

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