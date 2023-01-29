Haberler Dizi Haberleri 📺Teşkilat 63. BÖLÜM FULL İZLE | Teşkilat TRT 1 son bölüm

📺Teşkilat 63. BÖLÜM FULL İZLE | Teşkilat TRT 1 son bölüm

TRT 1 ekranlarından yayınlanan Teşkilat dizisi, 63. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Geçtiğimiz hafta yayınlanan heyecanlı bölümüyle nefesleri kesen dizi, takipçilerini meraklı bir bekleyiş içinde bırakmıştı. Yeni bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Teşkilat 63. yeni bölüm full izle, TRT 1 Teşkilat izle, TRT 1 canlı yayın izle, Teşkilat yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Teşkilat dizisinin 63. yeni ve 29 Ocak Pazar günü yayınlanan son bölümüyle ilgili tüm bilgiler...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2023 Pazartesi 01:00 Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2023 Pazartesi 01:30
📺Teşkilat 63. BÖLÜM FULL İZLE | Teşkilat TRT 1 son bölüm

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Teşkilat dizisinde heyecan bu hafta da dorukta. Teşkilat dizisi 29 Ocak Pazar günü yeni bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin 63. bölümü yine nefesleri kesmeye hazırlanırken Teşkilat dizisinin yeni bölümüne dair merak edilenler ve yeni bölümü haberimizde derledik...

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📺TEŞKİLAT GEÇEN HAFTA NE OLMUŞTU?

Ömer, tetikçinin kendisi olduğunu öğrenir ve hedefinde Halit Başkan bulunmaktadır. Francis, Ömer'in başına silah dayar ve köşeye sıkıştırır. Zehra, Ömer'in tetikçi olduğunu öğrenir ve zor bir karar alması gerekir. Tüm dengeler alt üst olur. TRT 1'de heyecanla izlenen Teşkilat dizisi 22 Ocak Pazar günü saat 20:00'de yayınlanacak.

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