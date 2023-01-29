📺Güzel Günler 12. BÖLÜM FULL İZLE | Güzel Günler SHOW TV son bölüm

Yapımını TMC'nin, yapımcılığını Erol Avcı'nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Osman Taşçı'nın oturduğu Show TV'nin yeni dizisi Güzel Günler'in 12. bölümü merakla bekleniyordu. 29 Ocak Pazar günü yayına gelen dizinin yeni bölümünü izlemek isteyenler arama motorlarında Güzel Günler 12. bölüm izle - Show TV Güzel Günler tek parça full HD izle, Güzel Günler 12. ve yeni bölüm full izle araştırmaları yaparken iddialı dizinin 12. bölüm bilgilerini haberimizde derledik.

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GÜZEL GÜNLER 12. BÖLÜM ÖZETİ

Altan ve Atakan'ın söz töreninin heyecanı tüm aileyi sarar.

Altan'ın babası söz için bir liste hazırlamış ve akşama kadar tamamlanmasını istemiştir.

GÜZEL GÜNLER 12. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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Bütün aile bu listeyi tamamlamak için kolları sıvar.

Bu sırada Altan ve Atakan arasında ipler kopma noktasına gelip törende ortalık hiç beklenmedik bir şekilde karışacaktır.

GÜZEL GÜNLER 12. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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GÜZEL GÜNLER OYUNCU KADROSU

Binnur Kaya, Ecem Erkek, Leyla Tanlar, Zeynep Çamcı, Olgun Toker, Burak Dakak, Oya İloğulları, Orkuncan İzan, Duygu Köse ve Yıldıray Şahinler, Seray Gözler.

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