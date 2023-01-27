📺YALI ÇAPKINI 19. BÖLÜM İZLE - Star Yalı Çapkını son bölüm izle - Yalı Çapkını yeni bölüm izle

Oğullarını evlendirmek isteyen Gaziantepli bir ailenin uygun eş adayını bulma çabasıyla gelişen olayları anlatan Yalı Çapkını, geçmiş bölümüyle herkesi ekran başına kilitlerken 27 Ocak Cuma günü ekranlara 19. bölümüyle geldi. Yeni bölümü heyecanla bekleyen seyirciler arama motorlarında Yalı Çapkını 19. Bölüm izle | STAR TV Yalı Çapkını TEK PARÇA FULL HD İZLE konularını araştırıyor. İşte detaylar...

YALI ÇAPKINI 19. BÖLÜM İZLE 🎬

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YALI ÇAPKINI 19. BÖLÜM KONUSU

Seyran ve Suna'nın Efe ve Defne'yle yemek yemesine çok sinirlenen Ferit restoranda olay çıkarır.

Serter'in beklenmedik çıkışı sonrası yardıma ihtiyacı olan Pelin'in yanına giden Ferit ile Seyran arasındaki gerginlik devam eder.

YALI ÇAPKINI 19. BÖLÜM İZLE 🎬

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Kimsenin beklemediği bir hamle yaparak Pelin'i yalıya getiren Ferit, Seyran'ı çok kızdırır.

YALI ÇAPKINI 19. BÖLÜM İZLE 🎬

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YALI ÇAPKINI OYUNCULARI

Yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği , hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu'na ait olan Yalı Çapkını'nda; Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor başrolde yer alırken; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Cansu Fırıncı, Selen Özbayrak, Umut Gezer gibi isimler de oyuncu kadrosunda yer alıyor. Yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstlendiği Yalı Çapkını'nın senaryosunu Mehmet Barış Günger kaleme almıştır.

YALI ÇAPKINI 19. BÖLÜM İZLE 🎬

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