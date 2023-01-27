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📺 ATEŞ KUŞLARI 3. BÖLÜM İZLE - ATV Ateş Kuşları TEK PARÇA FULL HD İZLE | Ateş Kuşları yeni bölüm full izle

atv'nin yeni dizisi Ateş Kuşları 3. bölümü ile ekranlara gelecek. Hande Soral ve Görkem Sevindik gibi yıldız oyuncuların rol aldığı Ateş Kuşları'nın 3. bölümü ile ilgili detaylar araştırılıyor. Ateş Kuşları yeni bölüm izle, Ateş Kuşları son bölüm izle, Ateş Kuşları atv yeni bölüm canlı izle gibi ifadeler arama motorlarında sorgulanıyor. İşte Ateş Kuşları'nın 3. bölümü detayları...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2023 Cuma 09:00 Güncelleme Tarihi: 27 Ocak 2023 Cuma 09:30
📺 ATEŞ KUŞLARI 3. BÖLÜM İZLE - ATV Ateş Kuşları TEK PARÇA FULL HD İZLE | Ateş Kuşları yeni bölüm full izle

Duygu yüklü ve farklı hikayesiyle dikkat çeken ve atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Ateş Kuşları dizisi, 3. bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin 27 Ocak Cuma günü yayınlanacak 3. bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. İşte Ateş Kuşları 3. bölüm bilgileri...

Ateş Kuşları dizisi 3. bölüm izlemek için tıklayın

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ATEŞ KUŞLARI 3. BÖLÜM KONUSU

Yuvaları kül olan Ateş Kuşları, evsiz barksız kalır ve başladıkları noktaya yani sokaklara geri dönerler. Ali bu sefer de ailesini sokaklardan kurtarabilecek midir?

Geçmişte ise Köksüzler, İstanbul'un tepesine kurdukları ilk yuvalarında aile olmaya ve hayatta kalmaya çalışırlar.

Ateş Kuşları dizisi 3. bölüm izlemek için tıklayın

Ateş Kuşları dizisi tüm bölümleri için tıklayın

Zıpkın, Gülayşe'nin bu çektiklerine dayanamaz ve geçmişin sırlarının ortaya çıkması için Mercan'ı Eyüboğlu köşküne hizmetçi olarak sokmanın bir yolunu bulur. Bu yol onları amaçlarına ulaştırabilecek midir?

Diğer yandan Gülayşe çöpte bulunduktan sonraki ilk yuvası olan sokağa tekrar dönmenin şaşkınlığını yaşamakta ve Barbaros'tan sonsuza kadar ayrıldığını sanmaktadır.

Ateş Kuşları dizisi 3. bölüm izlemek için tıklayın

Ateş Kuşları dizisi tüm bölümleri için tıklayın

Oysa Barbaros, Gülayşe'yi babasına götürebilmek için peşlerine düşmüştür. Gülayşe farkında olmasa da Barbaros her an onu izlemektedir.

ATEŞ KUŞLARI OYUNCULARI

İlayda Alişan (Gülayşe), Hande Soral (Mercan), Burak Tozkoparan (Barbaros), Görkem Sevindik (Ali), Nizam Namidar (Nizam), Serkan Ercan (Menderes), Ahmet Saraçoğlu (Çatal), Boncuk Yılmaz (Nazmiye), Gonca Cilasun (Hacer), Erdem Şanlı (Zıpkın), Emir Çubukçu (Sabit), Sedef Akalın (Şirin), Lilya İrem Salman (Hüma), Hilal Uysun (Nermin), Umut İnan (Çocuk Ali), Almira Albay (Çocuk Mercan), Fuat Fatih Odabaşı (Çocuk Sabit), Berke Obuz (Çocuk Zıpkın), Umut Ege Baştemur (Çocuk Kara), Ozan Ağaç (Zümrüt), Kaan Sevi (Cemal), Çınar Yükçeker (Yakup), Yeşim Dalgıçer (Gazeteci), Gökay Müftüoğlu (Kameraman), Onat Bulut (Halis), Görkem Doğan (Pamir), Serkan Acay (Necdet), Orkan Sancarbarlas (Yaman), Metin Yıldırım (Nizam Şoför), Erkan Baylav (Polis), Burakcan Aras (Furkan)

Ateş Kuşları dizisi 3. bölüm izlemek için tıklayın

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