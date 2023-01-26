Haberler Dizi Haberleri 📺Aldatmak 18. BÖLÜM FULL İZLE | Aldatmak ATV son bölüm

📺Aldatmak 18. BÖLÜM FULL İZLE | Aldatmak ATV son bölüm

Başrollerini Vahide Perçin, Ercan Kesal ve Mustafa Uğurlu'nun paylaştığı Atv ekranlarının yeni sezon dizisi Aldatmak, 18. bölümüyle seyircileri yine ekran başına kilitledi. Muhteşem kadrosu ve ilgi çeken konusuyla dizinin yeni ve 18. bölümü 26 Ocak Perşembe günü Atv'de ekranlara geldi. İşte Aldatmak 18. bölüm konusu ve canlı izle linki...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2023 Cuma 01:30 Güncelleme Tarihi: 27 Ocak 2023 Cuma 02:00
📺Aldatmak 18. BÖLÜM FULL İZLE | Aldatmak ATV son bölüm

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği Atv'nin hikayesiyle olduğu kadar oyuncu kadrosuyla da iddialı Aldatmak dizisi, 18. bölümüyle yeniden dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Bir Aile Mahkemesi hakimi olan Güzide'nin kendi ailesini üstüne kurduğu temellerin sarsılmasıyla başlayan hikaye, herkes tarafından merak edilirken arama motorlarında Aldatmak 18. bölüm izle, atv Aldatmak tek parça full HD izle, Aldatmak 18. bölüm full izle aramaları yapılıyor. İşte detaylar...

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ALDATMAK 18. BÖLÜM İZLE

ALDATMAK 18. BÖLÜM KONUSU

Tarık'ın acımasız yönüyle bir kez daha karşılaşan Güzide, kariyerine son veren depremin artçıları ile mücadele etmek zorundadır. Bu süreçte Güzide'nin gözleri en çok Sezai'yi arasa da Ozan'ın son müdahalesi yüzünden Sezai'yle aralarına giren mesafenin farkında değildir.

Oylum ve Ozan, Elmas ile işbirliği yapar ve babalarına karşı harekete geçer. Tarık'ın kendini koruma hamlelerini savuşturmak için ondan birkaç adım önde olması gerektiğini bilen Elmas'ın büyük bir planı vardır.

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ALDATMAK 18. BÖLÜM İZLE

Girdiği yeni işte casusluk faaliyetlerini sürdüren Ozan, Oylum'a bir itirafta bulunurken Oylum, Ozan ve Selin'in arasını yapmak için bir etkinlik organize eder. Etkinlik gecesi ne Oylum ne de Selin yaşayacakları büyük hayal kırıklıklarından haberdardır.

Hem nişanlısından taraf olması hem de babasından vazgeçememesi, Tolga'yı bir çıkmaza itmiştir. Ancak Behram'ın bir hamlesi, Tolga'yı köşeye sıkıştırır. Yeni nişanlanmış olan çiftin ilişkisi tüm zorlukları aşacak kadar güçlü müdür?

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ALDATMAK 18. BÖLÜM İZLE

Aldatmak'ın 18. bölümünde Tarık'a karşı oluşan birlik güçlenirken, güven problemleri bu birliğin içine sızabilecek midir?

ALDATMAK OYUNCU KADROSU

Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu, Defne Samyeli, Cem Bender, Yusuf Çim, Caner Şahin, Feyza Sevil Güngör, Asena Girişken, Cem Sürgit, Meltem Baytok, Hatice Deniz, Burcu Söyler, Merve Altınkaya, Kerem Müsligil, Esin Alpogan, Neyra Kayabaşı, Burak Acar, Arda Atak, Canan Ürekil, Batuhan Sel, Masal Ayşe Gencer, Ege Semih Erken, Eda Özel

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ALDATMAK 18. BÖLÜM İZLE

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