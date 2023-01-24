Haberler Dizi Haberleri ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜM İZLE | Üç Kız Kardeş 36. bölüm izle - Üç Kız Kardeş dizisi izle (3 KIZ KARDEŞ TEK PARÇA FULL İZLE)

ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜM İZLE | Üç Kız Kardeş 36. bölüm izle - Üç Kız Kardeş dizisi izle (3 KIZ KARDEŞ TEK PARÇA FULL İZLE)

Kanal D ekranlarından yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisi, 36. bölümüyle izleyicileriyle buluşuyor. İclal Aydın'ın satış rekorları kıran aynı isimli kitabından uyarlanan dizinin yeni bölümü için arama motorlarında araştırma yapanlar, Üç Kız Kardeş 36. bölüm full izle, Kanal D Üç Kız Kardeş izle, Üç Kız Kardeş yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Üç Kız Kardeş dizisinin 24 Ocak Salı günü yayınlanacak 36. bölüm bilgileri...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2023 Salı 09:00 Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2023 Salı 09:30
ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜM İZLE | Üç Kız Kardeş 36. bölüm izle - Üç Kız Kardeş dizisi izle (3 KIZ KARDEŞ TEK PARÇA FULL İZLE)

Kanal D ekranlarından yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisi, yeni bölümleriyle izleyicilerini ekrana kilitlemeye devam ediyor. Seyirciler, Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven ve Özgü Kaya'nın başrollerini paylaştığı Üç Kız Kardeş dizisinin 24 Ocak Salı günü ekranlara gelen yeni bölümünde neler yaşandığı merak ediyor. İşte Üç Kız Kardeş 36. bölüm bilgileri...

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 36. BÖLÜM İZLE

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ TÜM BÖLÜMLER İZLE

ÜÇ KIZ KARDEŞ 36. BÖLÜM KONUSU

Rüçhan oynadığı oyunla Türkan'a karşı büyük bir zafer kazandığını düşünürken, diğer yanda kendisini bekleyen tehlikeli bir sürprizle sarsılır. Üstelik Türkan da Rüçhan'ın oyunlarına karşı dik durarak ona yenilmeyeceğinin sinyallerini vermektedir.

Fatih'in kızının Almanya'dan gelişi, evde bir yandan hüzün diğer yandan sevinç yaratır. Genç kız, amansız hastalığına rağmen eve neşe katmış, sayesinde tüm Kalender Ailesi bir araya gelmiştir. Ancak Dönüş'ün donör olmaktaki ısrarı, Nesrin ve Sadık'ı sürekli iki arada bırakmaktadır.

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 36. BÖLÜM İZLE

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ TÜM BÖLÜMLER İZLE

Bir yanda kendi kızları, diğer yanda masum bir genç kız vardır. Onların en büyük savaşı, şimdi vicdanlarıyladır. Türkan, Somer'le arasını bozmadan Sevilay'la ortaklığını bitirmeye çalışır ancak Somer, Mustafa'nın annesinin kim olduğunu öğrenmekte kararlıdır.

Fatih'in kızının Almanya'dan Dönüş için getirdiği hediye, hiç beklenmedik biri için patlamaya hazır bir bomba haline gelecektir. Türkan'ı alt etmek için yemin eden Rüçhan'ın son planı, Türkan ve Somer'i tekrardan karşı karşıya getirecek ve ipler bu sefer tahmin edilenden de fazla gerilecektir.

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 36. BÖLÜM İZLE

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ TÜM BÖLÜMLER İZLE

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