Haberler Dizi Haberleri 📺Üç Kız Kardeş 36. BÖLÜM FULL İZLE | Üç Kız Kardeş KANAL D son bölüm

📺Üç Kız Kardeş 36. BÖLÜM FULL İZLE | Üç Kız Kardeş KANAL D son bölüm

Kanal D ekranlarından yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisi, 36. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. İclal Aydın'ın satış rekorları kıran aynı isimli kitabından uyarlanan dizinin yeni bölümü için arama motorlarında araştırma yapanlar, Üç Kız Kardeş 36. bölüm full izle, Kanal D Üç Kız Kardeş izle, Üç Kız Kardeş yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Üç Kız Kardeş dizisinin 24 Ocak Salı günü yayınlanan 36. bölüm bilgileri...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2023 Çarşamba 00:30 Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2023 Çarşamba 00:30
📺Üç Kız Kardeş 36. BÖLÜM FULL İZLE | Üç Kız Kardeş KANAL D son bölüm

Kanal D ekranlarından yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisi, yeni bölümleriyle izleyicilerini ekrana kilitlemeye devam ediyor. Seyirciler, Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven ve Özgü Kaya'nın başrollerini paylaştığı Üç Kız Kardeş dizisinin 24 Ocak Salı günü ekranlara gelen yeni bölümünde neler yaşandığı merak ediyor. İşte Üç Kız Kardeş 36. bölüm bilgileri...

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 36. BÖLÜM İZLE

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ TÜM BÖLÜMLER İZLE

ÜÇ KIZ KARDEŞ 36. BÖLÜM KONUSU

Rüçhan oynadığı oyunla Türkan'a karşı büyük bir zafer kazandığını düşünürken, diğer yanda kendisini bekleyen tehlikeli bir sürprizle sarsılır. Üstelik Türkan da Rüçhan'ın oyunlarına karşı dik durarak ona yenilmeyeceğinin sinyallerini vermektedir.

Fatih'in kızının Almanya'dan gelişi, evde bir yandan hüzün diğer yandan sevinç yaratır. Genç kız, amansız hastalığına rağmen eve neşe katmış, sayesinde tüm Kalender Ailesi bir araya gelmiştir. Ancak Dönüş'ün donör olmaktaki ısrarı, Nesrin ve Sadık'ı sürekli iki arada bırakmaktadır.

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 36. BÖLÜM İZLE

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ TÜM BÖLÜMLER İZLE

Bir yanda kendi kızları, diğer yanda masum bir genç kız vardır. Onların en büyük savaşı, şimdi vicdanlarıyladır. Türkan, Somer'le arasını bozmadan Sevilay'la ortaklığını bitirmeye çalışır ancak Somer, Mustafa'nın annesinin kim olduğunu öğrenmekte kararlıdır.

Fatih'in kızının Almanya'dan Dönüş için getirdiği hediye, hiç beklenmedik biri için patlamaya hazır bir bomba haline gelecektir. Türkan'ı alt etmek için yemin eden Rüçhan'ın son planı, Türkan ve Somer'i tekrardan karşı karşıya getirecek ve ipler bu sefer tahmin edilenden de fazla gerilecektir.

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 36. BÖLÜM İZLE

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ TÜM BÖLÜMLER İZLE

👊🏼2.5 DAKİKADA KARIN SIKILAŞTIRMA HAREKETİ | TIKLA İZLE

DİĞER
Karlar Kraliçesi Melis Sezen göz kamaştırdı! Derin dekolteli pozlara alev emojisi yağdı!
80 yaşındaki Sevda Ferdağ’ın son haline bakın! Artık bambaşka biri! Kapıcılar Kralı'nda Kemal Sunal’ı baştan çıkarmaya çalışıyordu...
ZTK'da çeyrek final kuraları çekildi! İşte eşleşmeler
Rosier PFDK'ye sevk edildi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
📺Gecenin Ucunda SON BÖLÜM FULL İZLE (24 Ocak)
📺Yürek Çıkmazı SON BÖLÜM FULL İZLE (24 Ocak)
ZAM FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?
2023 Ramazan ne zaman, hangi gün başlayacak?
EYT ne zaman TBMM'ye gelecek?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bayern Münih'i Kimmich kurtardı! Bayern Münih'i Kimmich kurtardı! 00:45
Lazio evinde Milan'ı 4'ledi! Lazio evinde Milan'ı 4'ledi! 00:41
Wolfsburg'dan Hertha Berlin'e gol yağmuru! Wolfsburg'dan Hertha Berlin'e gol yağmuru! 00:41
Hoffenheim ile Stuttgart yenişemedi! Hoffenheim ile Stuttgart yenişemedi! 00:36
Alanyaspor Diedhiou'yu İspanya ekibine kiraladı! Alanyaspor Diedhiou'yu İspanya ekibine kiraladı! 23:55
G.Saray'da Victor Nelsson sevinci! G.Saray'da Victor Nelsson sevinci! 23:44
Daha Eski
Türk Telekom deplasmanda mağlup! Türk Telekom deplasmanda mağlup! 23:22
Leipzig'den Schalke'ye farklı tarife! Leipzig'den Schalke'ye farklı tarife! 23:12
G.Saray'dan F.Bahçe'ye gönderme! G.Saray'dan F.Bahçe'ye gönderme! 22:01
G.Saray NEF evinde kazandı! G.Saray NEF evinde kazandı! 21:55
G.Saray'dan F.Bahçe'ye yanıt! G.Saray'dan F.Bahçe'ye yanıt! 21:45
Rosier PFDK'ye sevk edildi! Rosier PFDK'ye sevk edildi! 19:28