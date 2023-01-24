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📺 BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 18. BÖLÜM İZLE - ATV Ben Bu Cihana Sığmazam TEK PARÇA FULL HD İZLE

ATV'nin yeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam, 24 Ocak Salı akşamı 18. bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkıyor. Dizinin 18. bölüm fragmanını izleyenler, "Ben Bu Cihana Sığmazam 18. bölüm full canlı izle", "Ben Bu Cihana Sığmazam 18. bölüm tek parça izle" ve "atv Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm izle" aramaları yapıyor. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam 18. yeni bölüm konusu ve izleme linki...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2023 Salı 10:30 Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2023 Salı 11:00
📺 BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 18. BÖLÜM İZLE - ATV Ben Bu Cihana Sığmazam TEK PARÇA FULL HD İZLE

Atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi, 18. bölümüyle ekranlara geliyor. Başrollerini Oktay Kaynarca, Perlin Akil ve Ebru Özkan Saban'ın paylaştığı dizinin 24 Ocak Salı günü yayınlanan 18. bölümünde neler yaşandığı seyirciler tarafından merak ediliyordu. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam 18. bölüm bilgileri...

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BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 18. BÖLÜM KONUSU

Cezayir, Bekir konusunda verdiği kararın vicdan muhasebesini daha bitirmemişken Leyla, ağabeyi Bekir'i iyice merak edip Cezayir'i sıkıştırır.

Cezayir, Leyla'ya gerekli açıklamada bulunur ve rahatlamasını sağlar. Lakin Bekir'in ölümünü tek bilen Cezayir değildir.

Gülendam geçirdiği bir kriz yüzünden tekrar hastaneye kaldırılınca Cezayir, Firuze'ye annesiyle yeterince ilgilenmediğini söyler ve Firuze'ye duygusal olarak yüklenir.

Firuze'ye bilinmedik bir yerden çiçekler gelmeye başlar.

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi 18. bölüm izlemek için tıklayın

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Firuze'nin aldığı çiçekler onun Cezayir'e olan duygularını yumuşatırken Leyla, Cezayir'in kendisine olan sevgisini sorgulamasına neden olur.

Ama çiçekler bambaşka bir sürpriz buluşmanın habercisidir.

Jean Luc, Firuze'nin Cezayir ve Yıldırım Türk üzerine yaptığı itirafa şaşırır. Ve gerçeğin peşine düşer.

Jean Luc'un Firuze konusunda kararsız kaldığını anlayan Continental pakt Jean Luc'un üzerine oynamaya başlar.

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi 18. bölüm izlemek için tıklayın

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Cezayir, Tatavlalı hakkında yeni planlar kurarken Sabit, Cezayir'e saldırmak için eline bir fırsat geçirir.

Cezayir, Bekir'in akıbeti hakkında Leyla'ya ne cevap verecektir? Bekir ile ilgili sırra vakıf olan sürpriz kişi kimdir?

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45 SANİYEDE FAZLA YAĞLARINDAN KURTUL ✅|İZLE

Yönetmen: Onur Tan

Senaryo: Yusuf Reha Alp, Mahinur Ergun ve Ali Can Yaraş

Oyuncular: Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan Saban (Leyla), Pelin Akil (Firuze), Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba), Hakan Karahan (Dumrul), Erkan Sever (Orhan), Ragıp Savaş (Atakan), Gülenay Kalkan Ünlüoğlu (Elmas), Eren Vurdem (Azamet), Aslı Sevi (Azade), Kerem Kupacı (Ethem), Ziya Kürküt (Bekir), Pelin Uluksar (Süheyla), Mina Derman (Suna), Batuhan Sezer (Ömer Asaf), Değer Alp (Canan), Başak Kıvılcım Ertanoğlu (Zühre), Burcu Binici (Meltem) ve Işıl Yücesoy (Gülendam)

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi 17. bölüm izlemek için tıklayın

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