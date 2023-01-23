📺 Bir Küçük Gün Işığı 20. Bölüm İZLE - ATV Bir Küçük Gün Işığı TEK PARÇA FULL HD İZLE

Atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Bir Küçük Gün Işığı dizisi, 20. bölümüyle ekranlara geliyor. Dizinin 23 Ocak Pazartesi günü yayınlanan 20. bölümünde neler yaşandığı merak ediliyor. İşte Bir Küçük Gün Işığı 20. bölüm bilgileri...

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BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI 20. BÖLÜM KONUSU

Elif ve Fırat tam zamanında konağa yetişirler. Ümran, Cemil'i öldürmeyi denemiş ancak Cemil hayata sımsıkı tutunmuştur.

Cemil uyanıp iyileşmeye başlar. Elif, Ümran'la yüzleşir fakat Ümran itiraf ettiği her şeyi inkâr eder. Elif, Cemil'le konuşup gerçekleri ortaya çıkarmaya çalışır ama Cemil de Ümran'dan taraf olur.

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Elif, Ayaz Ailesi'nin Fırat'tan bir şey sakladığını iddia ettikçe Fırat ondan uzaklaşır. Fırat, Elif'le tartışmamak için bir süre çiftlikte kalmaya karar verir.

Elif, Fırat'a fazla yüklendiğini anlar, çiftliğe gidip aşkına sahip çıkmak ister ancak Fırat'ın yanında başka bir kadın vardır.

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Yönetmen: Emre Kabakuşak

Hikâye ve Senaryo: Özgür Evren Heptürk

Oyuncular: Seray Kaya (Elif), Berk Oktay (Fırat), Esra Dermancıoğlu (Ümran), Tuğçe Açıkgöz (Dila), Şeyma Korkmaz Mete (Sude), Azra Aksu (Güneş), Güneş Hayat (Mehveş) , Yılmaz Bayraktar (Yılmaz) , Beran Kotan (Alper), Gizem Ünsal (Fulya) ve Yiğit Yapıcı (Hakan).

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