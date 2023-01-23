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📺 Bir Küçük Gün Işığı 20. Bölüm FULL İZLE | Bir Küçük Gün Işığı ATV son bölüm

ATV'nin yeni dizisi Bir Küçük Gün Işığı, 23 Ocak Pazartesi akşamı 20. bölümüyle izleyicinin karşısına çıktı. İlgiyle takip edilen Bir Küçük Gün Işığı dizisi hakkında arama motorlarında yapılan "Bir Küçük Gün Işığı 20. bölüm full canlı izle", "Bir Küçük Gün Işığı 20. bölüm tek parça izle" ve "atv Bir Küçük Gün Işığı yeni bölüm izle" konularını haberimizde derledik. İşte Bir Küçük Gün Işığı 20. yeni bölüm konusu ve izleme linki...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2023 Salı 02:00
📺 Bir Küçük Gün Işığı 20. Bölüm FULL İZLE | Bir Küçük Gün Işığı ATV son bölüm

Atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Bir Küçük Gün Işığı dizisi, 20. bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin 23 Ocak Pazartesi günü yayınlanan 20. bölümünde neler yaşandığı merak ediliyor. İşte Bir Küçük Gün Işığı 20. bölüm bilgileri...

Bir Küçük Gün Işığı dizisi 20. bölüm izlemek için tıklayın

Bir Küçük Gün Işığı dizisi tüm bölümleri için tıklayın

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI 20. BÖLÜM KONUSU

Elif ve Fırat tam zamanında konağa yetişirler. Ümran, Cemil'i öldürmeyi denemiş ancak Cemil hayata sımsıkı tutunmuştur.

Cemil uyanıp iyileşmeye başlar. Elif, Ümran'la yüzleşir fakat Ümran itiraf ettiği her şeyi inkâr eder. Elif, Cemil'le konuşup gerçekleri ortaya çıkarmaya çalışır ama Cemil de Ümran'dan taraf olur.

Elif, Ayaz Ailesi'nin Fırat'tan bir şey sakladığını iddia ettikçe Fırat ondan uzaklaşır. Fırat, Elif'le tartışmamak için bir süre çiftlikte kalmaya karar verir.

Elif, Fırat'a fazla yüklendiğini anlar, çiftliğe gidip aşkına sahip çıkmak ister ancak Fırat'ın yanında başka bir kadın vardır.

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Yönetmen: Emre Kabakuşak
Hikâye ve Senaryo: Özgür Evren Heptürk
Oyuncular: Seray Kaya (Elif), Berk Oktay (Fırat), Esra Dermancıoğlu (Ümran), Tuğçe Açıkgöz (Dila), Şeyma Korkmaz Mete (Sude), Azra Aksu (Güneş), Güneş Hayat (Mehveş) , Yılmaz Bayraktar (Yılmaz) , Beran Kotan (Alper), Gizem Ünsal (Fulya) ve Yiğit Yapıcı (Hakan).

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