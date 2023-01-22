Haberler Dizi Haberleri 📺Teşkilat YENİ BÖLÜM İZLE - TRT 1 CANLI İZLE | Teşkilat 62. son bölüm izle (Teşkilat TEK PARÇA FULL İZLE)

📺Teşkilat YENİ BÖLÜM İZLE - TRT 1 CANLI İZLE | Teşkilat 62. son bölüm izle (Teşkilat TEK PARÇA FULL İZLE)

TRT 1 ekranlarından yayınlanan Teşkilat dizisi, 62. bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Geçtiğimiz hafta yayınlanan heyecanlı bölümüyle nefesleri kesen dizi, takipçilerini meraklı bir bekleyiş içinde bırakmıştı. Yeni bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Teşkilat 62. yeni bölüm full izle, TRT 1 Teşkilat izle, TRT 1 canlı yayın izle, Teşkilat yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Teşkilat dizisinin 62. yeni ve 22 Ocak Pazar günü yayınlanan son bölümüyle ilgili tüm bilgiler...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2023 Pazar 09:50 Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2023 Pazar 10:10
📺Teşkilat YENİ BÖLÜM İZLE - TRT 1 CANLI İZLE | Teşkilat 62. son bölüm izle (Teşkilat TEK PARÇA FULL İZLE)

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Teşkilat dizisinde heyecan bu hafta da dorukta. Teşkilat dizisi 22 Ocak Pazar günü yeni bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin 62. bölümü yine nefesleri kesmeye hazırlanırken Teşkilat dizisinin yeni bölümüne dair merak edilenler ve yeni bölümü haberimizde derledik...

📺TEŞKİLAT 62. BÖLÜM KONUSU NE? YENİ BÖLÜM VAR MI?

Ömer, tetikçinin kendisi olduğunu öğrenir ve hedefinde Halit Başkan bulunmaktadır. Francis, Ömer'in başına silah dayar ve köşeye sıkıştırır. Zehra, Ömer'in tetikçi olduğunu öğrenir ve zor bir karar alması gerekir. Tüm dengeler alt üst olur. TRT 1'de heyecanla izlenen Teşkilat dizisi 22 Ocak Pazar günü saat 20:00'de yayınlanacak.

👉TEŞKİLAT TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉TEŞKİLAT 62. BÖLÜM İZLE

👉TEŞKİLAT TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉TEŞKİLAT 62. BÖLÜM İZLE

DİĞER
Son dakika haberleri: Fenerbahçe'nin yıldızına Alman devi kanca attı! İşte kazanacağı yeni yıllık ücret...
Bedia Akartürk'ün son halini gören tanıyamıyor! 81 yaşında "Daha genç daha güzel görünmek istiyorum" dedi gerdirdi görenler: "Gerek var mıydı?"
F.Bahçe'de flaş Arda Güler kararı!
Konyaspor Beşiktaş'tan Hadziahmetovic'e karşılık onu istedi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
📺 GÜZEL GÜNLER 11. BÖLÜM İZLE
📺Yargı 51. BÖLÜM İZLE
YALOVA TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
ANTALYA TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
İstanbul sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri 2023
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Konyaspor Beşiktaş'tan Hadziahmetovic'e karşılık onu istedi! Konyaspor Beşiktaş'tan Hadziahmetovic'e karşılık onu istedi! 09:44
Kim'in parası kimlere gitti? İşte şok gerçek Kim'in parası kimlere gitti? İşte şok gerçek 09:35
Maç sonu olay sözler! "G.Saray'da tek sıkıntı..." Maç sonu olay sözler! "G.Saray'da tek sıkıntı..." 09:15
Nihat Kahveci'den Icardi serzenişi! "90'dan aşağı gol at" Nihat Kahveci'den Icardi serzenişi! "90'dan aşağı gol at" 09:15
Usta yazardan Kerem Aktürkoğlu'na sert sözler! Usta yazardan Kerem Aktürkoğlu'na sert sözler! 09:04
Kayserispor'un Beşiktaş maçı kadrosu belli oldu Kayserispor'un Beşiktaş maçı kadrosu belli oldu 09:03
Daha Eski
O takımı reddetti! Transfer kararı... O takımı reddetti! Transfer kararı... 08:34
Çakar'dan hakem yorumu! "Yüzde 100..." Çakar'dan hakem yorumu! "Yüzde 100..." 07:49
Olay Icardi yorumu! "Kendi ayarında 3-4 futbolcu olsa..." Olay Icardi yorumu! "Kendi ayarında 3-4 futbolcu olsa..." 07:35
Flaş Beşiktaş sözleri! "Memnun değildim!" Flaş Beşiktaş sözleri! "Memnun değildim!" 01:14
Flaş Beşiktaş sözleri! "Memnun değildim!" Flaş Beşiktaş sözleri! "Memnun değildim!" 01:14
Sevilla sahasında kazandı! Sevilla sahasında kazandı! 01:13