Gelsin Hayat Bildiği Gibi 26. BÖLÜM İZLE | Gelsin Hayat Bildiği Gibi son bölüm TEK PARÇA FULL İZLE

Show Tv ekranlarında yaz dönemi dizisi olarak yayın hayatına başlayıp izleyicilerinden tam not alan Gelsin Hayat Bildiği Gibi, 19 Ocak Perşembe saat 20.00'de, 26. bölümünyle ekranlara geliyor. Gelsin Hayat Bildiği Gibi izleyicileri, dizinin heyecanla beklenen 26. bölümünde neler yaşanacağını merak ediyorlardı. Arama motorlarında Gelsin Hayat Bildiği Gibi 26. yeni bölümüyle ilgili bilgiler aratılmaya başlandı.

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👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 26. BÖLÜM İZLE

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 26. BÖLÜM KONUSU

Sadi ve Songül, Servet'in köşkünde kapana kısılmışken Yılan ekibi ikiliye ulaşmak için yoldadır. Köşkte silah sesleri yükselirken silahsız olan Sadi ve Songül ne yapacaklarını düşünürler. Songül ailesinin katilinden intikamını alabilecek midir?

Gizem bambaşka biri olarak eski mahallesine geri döner. Mert'in içerden çıktıktan sonra karşılaştığı Gizem'e karşı tavrı set olur. Mert ve Gizem arasındaki bağ artık kopma noktasına gelirken Araz'ın Gizem'den aldığı bir hediye onun daha da umutlanmasını sağlar.

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👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 26. BÖLÜM İZLE

Kıvanç'ın düşmanları olduğunu öğrenen Mert ablasına zarar gelmemesi için Kıvanç'ın karşısına çıkarken Kıvanç'ın tavırlarındaki değişiklik artık daha belirgin bir hal almaya başlar.

Yaşadıkları badireleri atlattıklarını düşünen Sadi, Songül'den aldığı bir telefonla kendini hiç beklenmeyen bir adreste bulur. Ağasının verdiği bir görev için Yaver'in girdiği kılık ise onu çok zor bir durumda bırakacaktır.

👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 26. BÖLÜM İZLE

Yaşadıklarından dolayı zor bir zamandan geçen Melek'in sadece arkadaşları değil Sadi de yanında olur. Celal'in öldüğünü zanneden Melek yaşadığını öğrendiğinde de arkasında artık Sadi Payaslı vardır.

👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 26. BÖLÜM İZLE