📺Camdaki Kız 65. BÖLÜM İZLE | Kanal D Camdaki Kız son bölüm, yeni bölüm izle (Camdaki Kız TEK PARÇA FULL İZLE)

Kanal D ekranlarından izleyiciyle buluşan Camdaki Kız dizisinde heyecan dorukta. Camdaki Kız'ın 19 Ocak Perşembe günü ekranlara gelen 65. bölümünde neler yaşanacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte Camdaki Kız son bölüm bilgileri...

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CAMDAKİ KIZ 65. BÖLÜM KONUSU

Sedat Hayri'yi odalarında yakalayınca deliye döner.

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👉CAMDAKİ KIZ 65. BÖLÜM İZLE

Olayı büyümeden kapatmak ise yine Muzo'ya kalır.

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👉CAMDAKİ KIZ 65. BÖLÜM İZLE

Metin'in itirafı Hafize'yi çok şaşırtır. Nalan, acısını içine gömmeye çalışırken Hayri'den kurtulmanın yollarını arar ama bu o kadar kolay olmayacaktır.

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👉CAMDAKİ KIZ 65. BÖLÜM İZLE