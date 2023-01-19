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📺Camdaki Kız 65. BÖLÜM FULL İZLE | Camdaki Kız KANAL D son bölüm

Kanal D ekranlarından yayınlanan Camdaki Kız dizisi, 65. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Camdaki Kız geçtiğimiz hafta izleyicilerin beğenisini kazanan ve meraklı bir bekleyişe sokan dizinin merakla beklenen 19 Ocak Perşembe günü yayınlandı. Dizinin son bölümü için arama motorlarında araştırma yapanlar, Camdaki Kız 65. bölüm full izle, Kanal D Camdaki Kız izle, Camdaki Kız yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Camdaki Kız dizisinin 65. ve en son yayınlanan bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2023 Perşembe 20:38 Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2023 Cuma 00:30
📺Camdaki Kız 65. BÖLÜM FULL İZLE | Camdaki Kız KANAL D son bölüm

Kanal D ekranlarından izleyiciyle buluşan Camdaki Kız dizisinde heyecan dorukta. Camdaki Kız'ın 19 Ocak Perşembe günü ekranlara gelen 65. bölümünde neler yaşanacağı izleyiciler tarafından merak ediliyordu. İşte Camdaki Kız son bölüm bilgileri...

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👉CAMDAKİ KIZ 65. BÖLÜM İZLE

CAMDAKİ KIZ 65. BÖLÜM KONUSU

Sedat Hayri'yi odalarında yakalayınca deliye döner.

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👉CAMDAKİ KIZ 65. BÖLÜM İZLE

Olayı büyümeden kapatmak ise yine Muzo'ya kalır.

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👉CAMDAKİ KIZ 65. BÖLÜM İZLE

Metin'in itirafı Hafize'yi çok şaşırtır. Nalan, acısını içine gömmeye çalışırken Hayri'den kurtulmanın yollarını arar ama bu o kadar kolay olmayacaktır.

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Merkez Bankası Ocak ayı faizi ne oldu, düştü mü, sabit mi kaldı?
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
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