Haberler Dizi Haberleri 📺Aldatmak 17. BÖLÜM FULL İZLE | Aldatmak ATV son bölüm

📺Aldatmak 17. BÖLÜM FULL İZLE | Aldatmak ATV son bölüm

Başrollerini Vahide Perçin, Ercan Kesal ve Mustafa Uğurlu'nun paylaştığı Atv ekranlarının yeni sezon dizisi Aldatmak, 17. bölümüyle seyircileri yine ekran başına kilitledi. Muhteşem kadrosu ve ilgi çeken konusuyla dizinin yeni ve 17. bölümü 19 Ocak Perşembe günü Atv'de ekranlara geldi. İşte Aldatmak 17. bölüm konusu ve canlı izle linki...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2023 Cuma 02:10
📺Aldatmak 17. BÖLÜM FULL İZLE | Aldatmak ATV son bölüm

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği Atv'nin hikayesiyle olduğu kadar oyuncu kadrosuyla da iddialı Aldatmak dizisi, 17. bölümüyle yeniden dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Bir Aile Mahkemesi hakimi olan Güzide'nin kendi ailesini üstüne kurduğu temellerin sarsılmasıyla başlayan hikaye, herkes tarafından merak edilirken arama motorlarında Aldatmak 17. bölüm izle, atv Aldatmak tek parça full HD izle, Aldatmak 17. bölüm full izle aramaları yapılıyor. İşte detaylar...

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ALDATMAK 17. BÖLÜM KONUSU

Yeşim'in ifadesiyle büyük bir şok yaşayan Tarık bu ani değişimin peşine düşer. Tarık'ın öğreneceği gerçekler onu bir kez daha ailesiyle karşı karşıya getirirken Güzide'nin hayatının zorlaşması için ayrı bir çaba gösterir.

Ozan ailesine destek olmak için yeniden iş arayışına başlar. Bu esnada Ozan'a yine iş ve para imkanı sunan Oltan'ın bu defa istediği karşılık bambaşkadır. Her ne kadar Oltan'ın sevgilisi sandığı kızdan etkilense de intikam ateşiyle yanan Ozan'ın bu kez Oltan'a kanmaya niyeti yoktur.

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ALDATMAK 17. BÖLÜM İZLE



Tolga'nın evlenme teklifini kabul eden Oylum bu sefer annesinden bir şey saklamamaya kararlıdır. Behram'ın aileyle gittikçe yakınlaşması Oylum'un gerilmesine sebep olsa da yanlış anlaşılmaların Tolga ile arasına girmesine fırsat vermez.

Tarık ve Yeşim'in hedefinde kendi ayakları üzerinde her şeye yeniden başlamaya çalışan Güzide vardır. Servetinden vazgeçmeyen Tarık, Ozan ve Oylum'a tam ihtiyacı oldukları sırada bir teklif sunar. Bu teklif her ne kadar onların şu anki sorunlarına çözüm olarak görünse de annelerine olan sadakatlerini sorgulamalarına sebep olacaktır.

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ALDATMAK OYUNCU KADROSU

Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu, Defne Samyeli, Cem Bender, Yusuf Çim, Caner Şahin, Feyza Sevil Güngör, Asena Girişken, Cem Sürgit, Meltem Baytok, Hatice Deniz, Burcu Söyler, Merve Altınkaya, Kerem Müsligil, Esin Alpogan, Neyra Kayabaşı, Burak Acar, Arda Atak, Canan Ürekil, Batuhan Sel, Masal Ayşe Gencer, Ege Semih Erken, Eda Özel

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