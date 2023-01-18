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📺O Kız 18. BÖLÜM FULL İZLE | O Kız KANAL D son bölüm

Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayan ve daha ilk bölümleriyle reyting listelerine hızlı bir giriş yapan O Kız, 18. bölümüyle izleyicilerle buluştu. İnternette sıkça, "O Kız 18. bölüm izle, O Kız yeni bölüm izle! Kanal D canlı izle! O Kız son bölüm izle" gibi aramalar yapıyor. Peki, O Kız 18. bölüm ne zaman? Saat kaçta? O Kız 18. ve yeni bölümü izle! İşte tüm ayrıntılar...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2023 Perşembe 03:00
📺O Kız 18. BÖLÜM FULL İZLE | O Kız KANAL D son bölüm

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan O Kız dizisinde heyecan dorukta. O Kız'ın yeni bölümü 18 Ocak Çarşamba günü ekranlara geldi. Dizinin 18. bölümünde neler yaşandığı izleyiciler tarafından merak ediliyordu. Arama motorlarında sıklıkla aratılan O Kız 18. yeni ve son bölüm bilgilerini sizler için derledik.

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O KIZ 18. BÖLÜM KONUSU

Melek'in bakışları Zeynep'e kilitlenmiş durumdadır… Artık kızı olduğunu öğrenmiştir. Fakat kafası karmakarışık vaziyettedir…

Doruk, Sitare cephesini ezmeye devam etmektedir. Kadir'in haberlerinin unutulması ve gündemin değişmesi için Zeynep ve Ozan'ın sunuculuğunu yapacağı bir davet ayarlar.

Bu davet Zeynep ile daha fazla yakınlaşmasını sağlar ve Kadir ile Melek karşı karşıya gelir.

Kadir, Melek'ini görmenin mutluluğundayken, Melek ise büyük bir vicdan azabı rolünü oynamanın zorluğundadır…

Artık tek amacı, Sitare'nin elinden kızı Zeynep'i alabilmek olacaktır.

OYUNCULAR: Erkan Petekkaya (Kadir), Sezin Akbaşoğulları (Sitare), Cengiz Orhonlu (Ozan), Dilin Döğer (Zeynep), Macit Koper (İsmail), Asiye Dinçsoy (Türkan), Orhan Kılıç (Fevzi), Ayten Uncuoğlu (Fatma), Münire Apaydın (Nimet), Ilgın Çakır (Mine), Melih Selçuk (Salih), Ece Efe (İpek), Göktuğ Yıldırım (Mustafa), Cem Kurtoğlu (Arkın), Deniz Bakacak (Seda), Mustafa Konak (Yusuf), Nehir Gökdemir (Esma), Zeynep Sönmez (Seher)

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