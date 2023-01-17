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YÜREK ÇIKMAZI 11. BÖLÜM İZLE - TRT 1 Yürek Çıkmazı yeni bölüm izle - Yürek Çıkmazı dizisi izle

TRT 1 ekranlarında yayın hayatına başlayan ve herkesi ekran başına kilitleyen Yürek Çıkmazı'nın 11. bölümü merakla bekleniyor. Kişilik bozukluğu yaşayan bir adamın ve çocuklarıyla birlikte hayata tutunmaya çalışan bir kadının duygu yüklü hikayesini ekranlara taşıyan dizinin yeni bölümü hakkında arama motorlarında araştırılan Yürek Çıkmazı 11. bölüm full izle, TRT 1 Yürek Çıkmazı, TRT 1 canlı yayın izle, Yürek Çıkmazı yeni bölüm izle konularını ve son bölüm bilgilerini haberimizde derledik.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2023 Çarşamba 02:10 Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2023 Çarşamba 02:30
YÜREK ÇIKMAZI 11. BÖLÜM İZLE - TRT 1 Yürek Çıkmazı yeni bölüm izle - Yürek Çıkmazı dizisi izle

Yürek Çıkmazı dizisi 11. bölüm izlemek için tıklayın

Yürek Çıkmazı dizisi tüm bölümleri izlemek için tıklayın

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Yürek Çıkmazı dizisinde heyecan dorukta. 11. bölümüyle 17 Ocak Salı akşamı TRT 1 ekranlarına gelen dizinin yeni bölümünü merakla bekleyen seyirciler, araştırmalara başladı. Yönetmenliğini Serdar Gözelekli'nin üstlendiği ve başrollerini Ayça Bingöl, Alp Navruz, İrem Helvacıoğlu ve Mesut Akusta'nın paylaştığı Yürek Çıkmazı'nın 11. bölüm bilgilerini haberimizde derledik. İşte detaylar...

YÜREK ÇIKMAZI 11. BÖLÜM KONUSU

Ali Fuat'ın hayatını kurtaran Halil, yaralanarak hastaneye kaldırılır. Başucunda biri Halil'in sevdiği diğeri de Halil'i seven olmak üzere iki kadın vardır.

Zeynep bu acı olay sayesinde gerçek duygularıyla yüzleşir ve Halil'le ilişkisi hakkında tekrar düşünmeye başlar.

Yürek Çıkmazı dizisi 11. bölüm izlemek için tıklayın

Yürek Çıkmazı dizisi tüm bölümleri izlemek için tıklayın

Halil'in yaralanma haberiyle birlikte Birsen'in evine ateş düşer. Polis tarafından Halil'in vurulduğunu öğrenen Yılmaz'ın ise kılı kıpırdamaz. Diğer taraftan Ali Fuat, tanımadığı biri için hayatını hiçe sayan Halil'i koşulsuz oğlu olarak kabul eder.

Hastanede Halil'in iyi haberi beklenirken Birsen'in evine Kıvanç tarafından bir paket gönderilir. İçinde cinayetin tek delili olan yemeni vardır.

Yürek Çıkmazı dizisi 11. bölüm izlemek için tıklayın

Yürek Çıkmazı dizisi tüm bölümleri izlemek için tıklayın

Kıvanç bu sorumluluğu alamayacağını, Feride'ye ne yapacaklarına ailece karar vermelerini ister. Böylece Halil'in evinde bir mahkeme kurulur.

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Son anda gelen şahit bütün ezberleri bozup, planları alt üst eder.

Yürek Çıkmazı dizisi 11. bölüm izlemek için tıklayın

Yürek Çıkmazı dizisi tüm bölümleri izlemek için tıklayın

YÜREK ÇIKMAZI OYUNCULARI KİMLER?

  • Ayça Bingöl,
  • Alp Navruz,
  • İrem Helvacıoğlu,
  • Cemal Toktaş,
  • Rozet Hubeş,
  • Özlem Ulukan,
  • Timur Ölkebaş,
  • Mesut Akusta,
  • Eylül Ersöz,
  • Bihter Dinçel,
  • Erhan Alpay,
  • Güler Ökten,
  • Alp Akar,
  • Aydan Şener,
  • Dilara Aksüyek.

Yürek Çıkmazı dizisi 11. bölüm izlemek için tıklayın

Yürek Çıkmazı dizisi tüm bölümleri izlemek için tıklayın

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