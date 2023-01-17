Haberler Dizi Haberleri YÜREK ÇIKMAZI 11. BÖLÜM İZLE - TRT 1 Yürek Çıkmazı yeni bölüm izle - Yürek Çıkmazı dizisi izle

YÜREK ÇIKMAZI 11. BÖLÜM İZLE - TRT 1 Yürek Çıkmazı yeni bölüm izle - Yürek Çıkmazı dizisi izle

TRT 1 ekranlarında yayın hayatına başlayan ve herkesi ekran başına kilitleyen Yürek Çıkmazı'nın 11. bölümü merakla bekleniyor. Kişilik bozukluğu yaşayan bir adamın ve çocuklarıyla birlikte hayata tutunmaya çalışan bir kadının duygu yüklü hikayesini ekranlara taşıyan dizinin yeni bölümü hakkında arama motorlarında araştırılan Yürek Çıkmazı 11. bölüm full izle, TRT 1 Yürek Çıkmazı, TRT 1 canlı yayın izle, Yürek Çıkmazı yeni bölüm izle konularını ve son bölüm bilgilerini haberimizde derledik.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2023 Salı 09:30 Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2023 Salı 09:30
YÜREK ÇIKMAZI 11. BÖLÜM İZLE - TRT 1 Yürek Çıkmazı yeni bölüm izle - Yürek Çıkmazı dizisi izle

Yürek Çıkmazı dizisi 11. bölüm izlemek için tıklayın

Yürek Çıkmazı dizisi tüm bölümleri izlemek için tıklayın

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Yürek Çıkmazı dizisinde heyecan dorukta. 11. bölümüyle 17 Ocak Salı akşamı TRT 1 ekranlarına gelen dizinin yeni bölümünü merakla bekleyen seyirciler, araştırmalara başladı. Yönetmenliğini Serdar Gözelekli'nin üstlendiği ve başrollerini Ayça Bingöl, Alp Navruz, İrem Helvacıoğlu ve Mesut Akusta'nın paylaştığı Yürek Çıkmazı'nın 11. bölüm bilgilerini haberimizde derledik. İşte detaylar...

YÜREK ÇIKMAZI 11. BÖLÜM KONUSU

Ali Fuat'ın hayatını kurtaran Halil, yaralanarak hastaneye kaldırılır. Başucunda biri Halil'in sevdiği diğeri de Halil'i seven olmak üzere iki kadın vardır.

Zeynep bu acı olay sayesinde gerçek duygularıyla yüzleşir ve Halil'le ilişkisi hakkında tekrar düşünmeye başlar.

Yürek Çıkmazı dizisi 11. bölüm izlemek için tıklayın

Yürek Çıkmazı dizisi tüm bölümleri izlemek için tıklayın

Halil'in yaralanma haberiyle birlikte Birsen'in evine ateş düşer. Polis tarafından Halil'in vurulduğunu öğrenen Yılmaz'ın ise kılı kıpırdamaz. Diğer taraftan Ali Fuat, tanımadığı biri için hayatını hiçe sayan Halil'i koşulsuz oğlu olarak kabul eder.

Hastanede Halil'in iyi haberi beklenirken Birsen'in evine Kıvanç tarafından bir paket gönderilir. İçinde cinayetin tek delili olan yemeni vardır.

Yürek Çıkmazı dizisi 11. bölüm izlemek için tıklayın

Yürek Çıkmazı dizisi tüm bölümleri izlemek için tıklayın

Kıvanç bu sorumluluğu alamayacağını, Feride'ye ne yapacaklarına ailece karar vermelerini ister. Böylece Halil'in evinde bir mahkeme kurulur.

SAĞLIKLI KİLO VERMENİN 5 PÜF NOKTASI👌🏼 | TIKLA İZLE

Son anda gelen şahit bütün ezberleri bozup, planları alt üst eder.

Yürek Çıkmazı dizisi 11. bölüm izlemek için tıklayın

Yürek Çıkmazı dizisi tüm bölümleri izlemek için tıklayın

YÜREK ÇIKMAZI OYUNCULARI KİMLER?

  • Ayça Bingöl,
  • Alp Navruz,
  • İrem Helvacıoğlu,
  • Cemal Toktaş,
  • Rozet Hubeş,
  • Özlem Ulukan,
  • Timur Ölkebaş,
  • Mesut Akusta,
  • Eylül Ersöz,
  • Bihter Dinçel,
  • Erhan Alpay,
  • Güler Ökten,
  • Alp Akar,
  • Aydan Şener,
  • Dilara Aksüyek.

Yürek Çıkmazı dizisi 11. bölüm izlemek için tıklayın

Yürek Çıkmazı dizisi tüm bölümleri izlemek için tıklayın

DİĞER
Son dakika haberi: Beşiktaş, Vincent Aboubakar sonrası bombayı patlatıyor! Yıldız ismin menajeri resmen açıkladı...
Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızı Zehra Çilingiroğlu'na romantik kutlama! Önce anneye sonra aşkına gitti: "İlişkimiz güzel gidiyor"
Jesus kararını verdi! Arda Güler...
G.Saray'da beklenmedik gelişme! Transfer gelirse takımdan ayrılacak
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Netflix 2023 zamlı fiyatları!
Gecenin Ucunda 15. yeni bölüm izle!
tv8 CANLI İzle (TV8 CANLI YAYIN YOUTUBE HD)
atv CANLI YAYIN İZLE 2022 BUGÜN 📺
aspor CANLI İZLE (HD) - A Spor YAYIN AKIŞI
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor kupada sahne alıyor Trabzonspor kupada sahne alıyor 09:48
Fenerbahçe'de 5 yabancı ile yollar ayrılıyor! Fenerbahçe'de 5 yabancı ile yollar ayrılıyor! 09:47
Uğur Çiftçi bilmecesi! Transfer suya mı düştü? Uğur Çiftçi bilmecesi! Transfer suya mı düştü? 09:41
Sivasspor - Karacabey Belediyespor maçı saat kaçta? Sivasspor - Karacabey Belediyespor maçı saat kaçta? 09:33
Alperen Shaq'ı geçti! Rekor gecesi Alperen Shaq'ı geçti! Rekor gecesi 09:29
Beşiktaş'a sürpriz forvet! Aboubakar beklenirken... Beşiktaş'a sürpriz forvet! Aboubakar beklenirken... 09:19
Daha Eski
Jesus kararını verdi! Arda Güler... Jesus kararını verdi! Arda Güler... 09:07
Mansız'dan Aboubakar sözleri! "Şampiyonluk..." Mansız'dan Aboubakar sözleri! "Şampiyonluk..." 09:04
Jesus'un gözdesiydi! Transferde zorlu rakip Jesus'un gözdesiydi! Transferde zorlu rakip 00:08
Beşiktaş Aboubakar'a kavuşuyor! İşte geliş tarihi Beşiktaş Aboubakar'a kavuşuyor! İşte geliş tarihi 00:08
G.Saray'dan bomba hamle! Dünya yıldızı bedelsiz geliyor G.Saray'dan bomba hamle! Dünya yıldızı bedelsiz geliyor 00:08
F.Bahçe'de Arda gerçekleri! Oynamama sebebi... F.Bahçe'de Arda gerçekleri! Oynamama sebebi... 00:09