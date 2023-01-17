Haberler Dizi Haberleri ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜM İZLE | Üç Kız Kardeş 35. bölüm izle - Üç Kız Kardeş dizisi izle (3 KIZ KARDEŞ TEK PARÇA FULL İZLE)

ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜM İZLE | Üç Kız Kardeş 35. bölüm izle - Üç Kız Kardeş dizisi izle (3 KIZ KARDEŞ TEK PARÇA FULL İZLE)

Kanal D ekranlarından yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisi, 35. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. İclal Aydın'ın satış rekorları kıran aynı isimli kitabından uyarlanan dizinin yeni bölümü için arama motorlarında araştırma yapanlar, Üç Kız Kardeş 35. bölüm full izle, Kanal D Üç Kız Kardeş izle, Üç Kız Kardeş yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Üç Kız Kardeş dizisinin 17 Ocak Salı günü yayınlanan 35. bölüm bilgileri...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2023 Çarşamba 02:00 Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2023 Çarşamba 02:30
ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜM İZLE | Üç Kız Kardeş 35. bölüm izle - Üç Kız Kardeş dizisi izle (3 KIZ KARDEŞ TEK PARÇA FULL İZLE)

Kanal D ekranlarından yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisi, yeni bölümleriyle izleyicilerini ekrana kilitlemeye devam ediyor. Seyirciler, Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven ve Özgü Kaya'nın başrollerini paylaştığı Üç Kız Kardeş dizisinin 17 Ocak Salı günü ekranlara gelen yeni bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Üç Kız Kardeş 35. bölüm bilgileri...

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 35. BÖLÜM İZLE

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ TÜM BÖLÜMLER İZLE

ÜÇ KIZ KARDEŞ 35. BÖLÜM KONUSU

Türkan, Rüçhan'ın Sevilay'ın konumunu bile bile ortaklığa göz yummasını affedemez. Sevilay konusunda Somer'e rağmen daha kararlı durur. Rüçhan ise Türkan'ı ortaklık konusunda bir tercih yapmaya zorlar.

Mine, Somer ve Rüçhan'la ilişkisini Kiraz üzerinden iyileştirmeye çalışır. Yeni aldırdığı evle Korman Ailesi'ne daha yakın olacaktır.

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 35. BÖLÜM İZLE

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ TÜM BÖLÜMLER İZLE

Türkan'ın tedavisinin sonuç vermeye başlaması, yeniden anne olması yönünde Somer ve Türkan için bir umut ışığı olur. Rüçhan ve Sevilay ilk defa yüzleşirler. Nesrin ve Sadık, Dönüş'ün donör olmasını engellemeye kararlıdır.

👊🏼2.5 DAKİKADA KARIN SIKILAŞTIRMA HAREKETİ | TIKLA İZLE

Bu konuyla ilgili Fatih'in doktoruyla görüşmeye karar verirler. Fatih'in kızı ise Almanya'dan Türkiye'ye çoktan yola çıkmıştır. Türkan, Somer'e Sevilay'ın Mustafa'nın annesi olduğunu söylemek zorundadır.

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 35. BÖLÜM İZLE

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ TÜM BÖLÜMLER İZLE

Aldıkları yeni sipariş, Türkan'ı zor bir kararın eşiğine getirir. Özer ve Mustafa arasında buzlar erimişken, Özer oğlu Mustafa'yı kazanmak için büyük bir girişimde bulunur. Rüçhan, Türkan'ı, Sevilay konusunda kontrol edemeyeceğini anlayınca farklı yollardan canını yakmaya girişir.

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 35. BÖLÜM İZLE

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ TÜM BÖLÜMLER İZLE

DİĞER
Ateş Kuşları’nın yıldızı İlayda Alişan Alp Navruz’la aşk iddiaları hakkında ilk kez konuştu: Hepimiz arkadaşız!
4 gün önce baba olan Nihat Doğan oğlunun yüzünü ilk kez gösterdi! Seyhan Soylu “Çeyrek milyon yakışır” deyip paraya boğdu! Seren Serengil detayı...
Beklenen hamle geliyor! Altay'ın yerine...
Cimbom çeyrek finalde!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Yürek Çıkmazı yeni bölüm izle
Gecenin Ucunda 15. bölüm izle
2023 bedelli askerlik hangi illerde yapılıyor?
Bedelli askerlik sonuçları ne zaman açıklanacak 2023?
2023 Emekli ve memur maaş zam farkı yatacağı tarih!
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Liverpool Federasyon Kupası'nda 4. tura çıktı Liverpool Federasyon Kupası'nda 4. tura çıktı 01:43
Farioli: G.Saray rakibini öldürüyor Farioli: G.Saray rakibini öldürüyor 23:33
İşte Alanyaspor - Galatasaray maçından kareler... İşte Alanyaspor - Galatasaray maçından kareler... 23:30
Okan Buruk'tan Uğur Çiftçi sözleri! Transferi... Okan Buruk'tan Uğur Çiftçi sözleri! Transferi... 23:21
Okan Kocuk: Kaptanlık bandını takmak onur verici Okan Kocuk: Kaptanlık bandını takmak onur verici 23:17
Mertens: Başarıya aç olduğumuzu gösteriyoruz Mertens: Başarıya aç olduğumuzu gösteriyoruz 23:11
Daha Eski
Nelsson: Serbest vuruş ve kornerlerde... Nelsson: Serbest vuruş ve kornerlerde... 23:05
11 Süper Lig ekibi PFDK'ye sevk edildi! 11 Süper Lig ekibi PFDK'ye sevk edildi! 22:51
Fenerbahçe'de Rizespor hazırlıkları devam ediyor Fenerbahçe'de Rizespor hazırlıkları devam ediyor 19:24
Rodin Cem Deprem Gençlerbirliği'nde! Rodin Cem Deprem Gençlerbirliği'nde! 19:26
Kayseri uzatmada turladı! Kayseri uzatmada turladı! 20:11
Alanyaspor - G.Saray | CANLI Alanyaspor - G.Saray | CANLI 20:25