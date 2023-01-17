Haberler Dizi Haberleri ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜM İZLE | Üç Kız Kardeş 35. bölüm izle - Üç Kız Kardeş dizisi izle (3 KIZ KARDEŞ TEK PARÇA FULL İZLE)

ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜM İZLE | Üç Kız Kardeş 35. bölüm izle - Üç Kız Kardeş dizisi izle (3 KIZ KARDEŞ TEK PARÇA FULL İZLE)

Kanal D ekranlarından yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisi, 35. bölümüyle izleyicileriyle buluşuyor. İclal Aydın'ın satış rekorları kıran aynı isimli kitabından uyarlanan dizinin yeni bölümü için arama motorlarında araştırma yapanlar, Üç Kız Kardeş 35. bölüm full izle, Kanal D Üç Kız Kardeş izle, Üç Kız Kardeş yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Üç Kız Kardeş dizisinin 17 Ocak Salı günü yayınlanacak 35. bölüm bilgileri...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2023 Salı 08:09
ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜM İZLE | Üç Kız Kardeş 35. bölüm izle - Üç Kız Kardeş dizisi izle (3 KIZ KARDEŞ TEK PARÇA FULL İZLE)

Kanal D ekranlarından yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisi, yeni bölümleriyle izleyicilerini ekrana kilitlemeye devam ediyor. Seyirciler, Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven ve Özgü Kaya'nın başrollerini paylaştığı Üç Kız Kardeş dizisinin 17 Ocak Salı günü ekranlara gelen yeni bölümünde neler yaşandığı merak ediyor. İşte Üç Kız Kardeş 35. bölüm bilgileri...

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 35. BÖLÜM İZLE

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ TÜM BÖLÜMLER İZLE

ÜÇ KIZ KARDEŞ 35. BÖLÜM KONUSU

Türkan, Rüçhan'ın Sevilay'ın konumunu bile bile ortaklığa göz yummasını affedemez. Sevilay konusunda Somer'e rağmen daha kararlı durur. Rüçhan ise Türkan'ı ortaklık konusunda bir tercih yapmaya zorlar.

Mine, Somer ve Rüçhan'la ilişkisini Kiraz üzerinden iyileştirmeye çalışır. Yeni aldırdığı evle Korman Ailesi'ne daha yakın olacaktır.

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 35. BÖLÜM İZLE

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ TÜM BÖLÜMLER İZLE

Türkan'ın tedavisinin sonuç vermeye başlaması, yeniden anne olması yönünde Somer ve Türkan için bir umut ışığı olur. Rüçhan ve Sevilay ilk defa yüzleşirler. Nesrin ve Sadık, Dönüş'ün donör olmasını engellemeye kararlıdır.

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Bu konuyla ilgili Fatih'in doktoruyla görüşmeye karar verirler. Fatih'in kızı ise Almanya'dan Türkiye'ye çoktan yola çıkmıştır. Türkan, Somer'e Sevilay'ın Mustafa'nın annesi olduğunu söylemek zorundadır.

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 35. BÖLÜM İZLE

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ TÜM BÖLÜMLER İZLE

Aldıkları yeni sipariş, Türkan'ı zor bir kararın eşiğine getirir. Özer ve Mustafa arasında buzlar erimişken, Özer oğlu Mustafa'yı kazanmak için büyük bir girişimde bulunur. Rüçhan, Türkan'ı, Sevilay konusunda kontrol edemeyeceğini anlayınca farklı yollardan canını yakmaya girişir.

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 35. BÖLÜM İZLE

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ TÜM BÖLÜMLER İZLE

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