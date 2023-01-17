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NEFTFLIX'E ZAM MI GELDİ? - 2023 Netflix en düşük paket ne kadar oldu? İşte Netflix zamlı fiyatları

Türkiye'nin en fazla kullanıcıya sahip film ve dizi izleme platformları arasında ilk sıralarda yer alan Netflix, 2023 yılına girilmesinden kısa bir süre sonra fiyatlarını güncelledi. 2022 yılında iki kez zam yapılan fiyatlar 2023 ile yeniden yükseltilirken arama motorlarında Netflix'e zam mı geldi? - 2023 Netflix en düşük paket ne kadar oldu? sorularının cevabı araştırılıyor. İşte 2023 Netflix zamlı fiyatları...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2023 Salı 09:41 Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2023 Salı 09:42
NEFTFLIX'E ZAM MI GELDİ? - 2023 Netflix en düşük paket ne kadar oldu? İşte Netflix zamlı fiyatları

NEFTFLIX'E ZAM MI GELDİ? | Netflix Türkiye, yeni yılın ilk ayında fiyatlarını güncelledi. Aylık ve yıllık paketlere sahip film ve dizi izleme platformu, Türkiye'de alanında en çok kullanıcıya sahip şirketler arasında yer alırken zam haberini duyan kullanıcılar arama motorlarında Netflix'e zam mı geldi? - 2023 Netflix en düşük paket ne kadar oldu? sorgulamaları yapmaya başladı. İşte çevrim içi dizi ve film izleme kuruluşu olan Netflixîn 2023 zamlı fiyat listesi...

2023 NETFLİX EN DÜŞÜK PAKET NE KADAR OLDU?

Geçtiğimiz yıl üyelik ücretlerine iki kez zam yapan Netflix paketleri, yüzde 40 civarında arttı. Zamla birlikte platformun en düşük paketinin fiyatı 63 lira 99 kuruşa çıkarken, en üst paketin fiyatı ise 130 lira 99 kuruş oldu.

2023 NETFLIX ZAMLI FİYATLARI

📺NETFLİX TEMEL PAKET: 63,99 TL

Ocak 2022: 26,99 TL
Nisan 2022: 37,99 TL
Eylül 2022: 45,99 TL
Ocak 2023: 63,99 TL (GÜNCEL FİYAT)

📺STANDART PAKET: 97,99 TL

Ocak 2022: 40,99 TL
Nisan 2022: 57,99 TL
Eylül 2022: 69,99 TL
Ocak 2023: 97,99 TL (GÜNCEL FİYAT)

📺ÖZEL PAKET: 130,99 TL

Ocak 2022: 54,99 TL
Nisan 2022: 77,99 TL
Eylül 2022: 93,99 TL
Ocak 2023: 130,99 TL (GÜNCEL FİYAT)

NETFLIX ÜYELİĞİ NASIL İPTAL EDİLİR?

📌Netflix abonelik iptalini bilgisayardan hesap kapatma yapmak için sağ üst köşede yer alan 'Hesap' ayarlarına giriniz. Sol üst köşede yer alan 'Üyeliğimi İptal Et' butonuna basmanız gerekmektedir.

📌Netflix abonelik iptalini mobilden işlem yapmak için sağ üst köşedeki seçeneklere tıkladıktan sonra 'Hesap' sekmesine gidiniz. Hesap ayarları penceresinden 'Üyelik ve Ödemeler' başlığı seçiniz sonrasında üyeliği iptal etme seçeneğine tıklayabilirsiniz.

DISNEY PLUS ÜCRETİ NE KADAR?

Türkiye pazarı için aylık ve yıllık 2 fiyat belirleyen Disney Plus, son zamla birlikte ücretleri yüzde 85 artırırken aylık 34.99 TL, yıllık ise 349,90 TL fiyatı belirledi. Ön kayıt yaptıranlar içinse 8 ay fiyatına 12 ay kampanyası mevcut. Yani 1 yıllık üyelik %16 daha uygun fiyatla 279,90 TL'ye denk geliyor. Ayrıca iOS ve Android uygulamaları üzerinden uygulama içi satın alma özelliği ile de üye olabilirsiniz.

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