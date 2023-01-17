Haberler Dizi Haberleri 📺 BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 17. BÖLÜM İZLE - ATV Ben Bu Cihana Sığmazam TEK PARÇA FULL HD İZLE

📺 BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 17. BÖLÜM İZLE - ATV Ben Bu Cihana Sığmazam TEK PARÇA FULL HD İZLE

ATV'nin yeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam, 17 Ocak Salı akşamı 17. bölümüyle izleyicilerin karşısına çıktı. Dizinin 17. bölüm fragmanını izleyenler, "Ben Bu Cihana Sığmazam 17. bölüm full canlı izle", "Ben Bu Cihana Sığmazam 17. bölüm tek parça izle" ve "atv Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm izle" aramaları yapıyor. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam 17. yeni bölüm konusu ve izleme linki...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2023 Çarşamba 02:00 Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2023 Çarşamba 02:30
📺 BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 17. BÖLÜM İZLE - ATV Ben Bu Cihana Sığmazam TEK PARÇA FULL HD İZLE

Atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi, 17. bölümüyle ekranlara geldi. Başrollerini Oktay Kaynarca, Perlin Akil ve Ebru Özkan Saban'ın paylaştığı dizinin 17 Ocak Salı günü yayınlanan 17. bölümünde neler yaşandığı seyirciler tarafından merak ediliyor. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam 17. bölüm bilgileri...

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi 17. bölüm izlemek için tıklayın

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi tüm bölümleri için tıklayın

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 17. BÖLÜM KONUSU

Cezayir kendisine yapılan ihanetle ilgili zor bir karar alma aşamasında ailesiyle vatanı arasında kalır. Sonunda zor da olsa kararını verir.
Tatavlalı, Cezayir'in sırlarını ele geçirir ve ödül olarak beklediği çağrıyı alarak Cezayir ve sistemini yok etmeyi amaçlayan uluslararası bir örgütle görüşmeye başlar.

45 SANİYEDE FAZLA YAĞLARINDAN KURTUL ✅|İZLE

Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Jean Luc'un hayatı can düşman olarak bildiği Firuze'ye emanet edilir. Jean Luc ayıldığında Firuze'ye minnet duymak yerine Firuze'yi geçmişiyle ilgili köşeye sıkıştırmaya çalışır.

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi 17. bölüm izlemek için tıklayın

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi tüm bölümleri için tıklayın

Firuze'nin Cezayir'e dair umutları, Cezayir'i Suna ve Leyla ile birlikte aile resminde görünce yıkılır. Firuze buna rağmen ikisinin de Cezayir'den evladı olduğu için Leyla'ya zeytin dalı uzatır.

Cezayir kendisine yapılan büyük ihanetin karşısında nasıl bir karar verecektir? Tatavlalı ve üye olduğu örgüt Cezayir'i çökertmek için ne planlamaktadır? Firuze, Jean Luc'un suçlamalarından nasıl kurtulacaktır? Leyla, Firuze'nin barış çağrısına ne cevap verecektir?

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi 17. bölüm izlemek için tıklayın

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi tüm bölümleri için tıklayın

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi 17. bölüm izlemek için tıklayın

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi tüm bölümleri için tıklayın

Yönetmen: Onur Tan

Senaryo: Yusuf Reha Alp, Mahinur Ergun ve Ali Can Yaraş

Oyuncular: Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan Saban (Leyla), Pelin Akil (Firuze), Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba), Hakan Karahan (Dumrul), Erkan Sever (Orhan), Ragıp Savaş (Atakan), Gülenay Kalkan Ünlüoğlu (Elmas), Eren Vurdem (Azamet), Aslı Sevi (Azade), Kerem Kupacı (Ethem), Ziya Kürküt (Bekir), Pelin Uluksar (Süheyla), Mina Derman (Suna), Batuhan Sezer (Ömer Asaf), Değer Alp (Canan), Başak Kıvılcım Ertanoğlu (Zühre), Burcu Binici (Meltem) ve Işıl Yücesoy (Gülendam)

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi 17. bölüm izlemek için tıklayın

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi tüm bölümleri için tıklayın

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi 17. bölüm izlemek için tıklayın

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi tüm bölümleri için tıklayın

DİĞER
Son dakika haberi: Dünya yıldızından Galatasaray'a büyük müjde! Barcelona'nın istediği ücret belli oldu...
4 gün önce baba olan Nihat Doğan oğlunun yüzünü ilk kez gösterdi! Seyhan Soylu “Çeyrek milyon yakışır” deyip paraya boğdu! Seren Serengil detayı...
Beklenen hamle geliyor! Altay'ın yerine...
Cimbom çeyrek finalde!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Yürek Çıkmazı yeni bölüm izle
Gecenin Ucunda 15. bölüm izle
2023 bedelli askerlik hangi illerde yapılıyor?
Bedelli askerlik sonuçları ne zaman açıklanacak 2023?
2023 Emekli ve memur maaş zam farkı yatacağı tarih!
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Liverpool Federasyon Kupası'nda 4. tura çıktı Liverpool Federasyon Kupası'nda 4. tura çıktı 01:43
Farioli: G.Saray rakibini öldürüyor Farioli: G.Saray rakibini öldürüyor 23:33
İşte Alanyaspor - Galatasaray maçından kareler... İşte Alanyaspor - Galatasaray maçından kareler... 23:30
Okan Buruk'tan Uğur Çiftçi sözleri! Transferi... Okan Buruk'tan Uğur Çiftçi sözleri! Transferi... 23:21
Okan Kocuk: Kaptanlık bandını takmak onur verici Okan Kocuk: Kaptanlık bandını takmak onur verici 23:17
Mertens: Başarıya aç olduğumuzu gösteriyoruz Mertens: Başarıya aç olduğumuzu gösteriyoruz 23:11
Daha Eski
Nelsson: Serbest vuruş ve kornerlerde... Nelsson: Serbest vuruş ve kornerlerde... 23:05
11 Süper Lig ekibi PFDK'ye sevk edildi! 11 Süper Lig ekibi PFDK'ye sevk edildi! 22:51
Fenerbahçe'de Rizespor hazırlıkları devam ediyor Fenerbahçe'de Rizespor hazırlıkları devam ediyor 19:24
Rodin Cem Deprem Gençlerbirliği'nde! Rodin Cem Deprem Gençlerbirliği'nde! 19:26
Kayseri uzatmada turladı! Kayseri uzatmada turladı! 20:11
Alanyaspor - G.Saray | CANLI Alanyaspor - G.Saray | CANLI 20:25