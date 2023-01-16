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📺 Bir Küçük Gün Işığı 19. Bölüm İZLE - ATV Bir Küçük Gün Işığı TEK PARÇA FULL HD İZLE

ATV'nin yeni dizisi Bir Küçük Gün Işığı, 9 Ocak Pazartesi akşamı 19. bölümüyle izleyicinin karşısına çıkıyor. İlgiyle takip edilen Bir Küçük Gün Işığı dizisi hakkında arama motorlarında yapılan "Bir Küçük Gün Işığı 19. bölüm full canlı izle", "Bir Küçük Gün Işığı 19. bölüm tek parça izle" ve "atv Bir Küçük Gün Işığı yeni bölüm izle" konularını haberimizde derledik. İşte Bir Küçük Gün Işığı 19. yeni bölüm konusu ve izleme linki...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2023 Pazartesi 13:30 Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2023 Pazartesi 14:00
📺 Bir Küçük Gün Işığı 19. Bölüm İZLE - ATV Bir Küçük Gün Işığı TEK PARÇA FULL HD İZLE

Atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Bir Küçük Gün Işığı dizisi, 19. bölümüyle ekranlara geliyor. Dizinin 16 Ocak Pazartesi günü yayınlanan 19. bölümünde neler yaşandığı merak ediliyor. İşte Bir Küçük Gün Işığı 19. bölüm bilgileri...

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BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI 19. BÖLÜM KONUSU

Elif, Cemil'i itenin Ümran olduğunu öğrenmiştir. Ancak Ümran'la yüzleştiğinde geçmişin çok farklı bir yüzüyle tanışır ve Ümran'ın sırrını gizlemeye karar verir.

Ümran da Elif'in bu özverisini karşılıksız bırakmaz. Güneş konusunda onu özgür bırakıp evin içinde daha rahat etmesini sağlamak ister.

Bir Küçük Gün Işığı dizisi 19. bölüm izlemek için tıklayın

Bir Küçük Gün Işığı dizisi tüm bölümleri için tıklayın

İki kadın arasında ilk kez buzlar erimiş ve dayanışma sağlanmışken Ümran için Cemil hala bir tehdittir.

Geleceğini Cemil'in uyanışına ve insafına bırakmak istemez. Elif ise Fırat'a karşı haksızlık ettiğini fark eder. Kalbinin sesini dinlemeye karar verir.

Bir Küçük Gün Işığı dizisi 19. bölüm izlemek için tıklayın

Bir Küçük Gün Işığı dizisi tüm bölümleri için tıklayın

Geç de olsa çıktıkları balayında Elif gerçekleri fark eder. Artık Cemil'in hayatı, Elif'in, Fırat'ı ikna edebilmesine bağlıdır.

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Yönetmen: Emre Kabakuşak
Hikâye ve Senaryo: Özgür Evren Heptürk
Oyuncular: Seray Kaya (Elif), Berk Oktay (Fırat), Esra Dermancıoğlu (Ümran), Tuğçe Açıkgöz (Dila), Şeyma Korkmaz Mete (Sude), Azra Aksu (Güneş), Güneş Hayat (Mehveş) , Yılmaz Bayraktar (Yılmaz) , Beran Kotan (Alper), Gizem Ünsal (Fulya) ve Yiğit Yapıcı (Hakan).

Bir Küçük Gün Işığı dizisi 19. bölüm izlemek için tıklayın

Bir Küçük Gün Işığı dizisi tüm bölümleri için tıklayın

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