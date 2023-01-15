📺Güzel Günler 10. BÖLÜM FULL İZLE | Güzel Günler SHOW TV son bölüm

Yapımını TMC'nin, yapımcılığını Erol Avcı'nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Osman Taşçı'nın oturduğu Show TV'nin yeni dizisi Güzel Günler'in 10. bölümü merakla bekleniyordu. 15 Ocak Pazar günü yayına gelen dizinin yeni bölümünü izlemek isteyenler arama motorlarında Güzel Günler 10. bölüm izle - Show TV Güzel Günler tek parça full HD izle, Güzel Günler 10. ve yeni bölüm full izle araştırmaları yaparken iddialı dizinin 10. bölüm bilgilerini haberimizde derledik.

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GÜZEL GÜNLER 10. BÖLÜM ÖZETİ

Altan ve Atakan'ı usulünce evlendirmeye çalışan Kıymet, iyilik yapmak isterken Altan'ın başını büyük bir derde sokar.

Selma kardeşini kaybetmemek için bütün kapıları zorlar.

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Leylim'in tiyatro gösterisinde bir araya gelen aile, velayet davasının seyrini tersine çevirmeye çalışacak.

Feyyaz ve Aleyna'nın gittikçe yakınlaşmaya başlaması Füsun'u hesapta olmayan yeni birine yönlendirecektir.

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GÜZEL GÜNLER OYUNCU KADROSU

Binnur Kaya, Ecem Erkek, Leyla Tanlar, Zeynep Çamcı, Olgun Toker, Burak Dakak, Oya İloğulları, Orkuncan İzan, Duygu Köse ve Yıldıray Şahinler, Seray Gözler.

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