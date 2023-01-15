ATEŞ KUŞLARI OYUNCU KADROSU | Ateş Kuşları dizisi ne zaman başlayacak? Ateş Kuşları konusu ne, oyuncuları kim, nerede çekiliyor?

ATEŞ KUŞLARI OYUNCU KADROSU | Sezonun en iddialı dizilerinden Ateş Kuşları, ilk tanıtım filmiyle ekranlara bomba gibi düştü. atv'nin yeni sezon dizisi, daha önce televizyon ekranlarında rastlanmamış bir yapıma imza atıyor. Sokakta kalan 6 ile 13 yaş arası 5 çocuğun, Köksüzler'in hikayesini anlatacak olan dizi hakkında, arama motorlarında Ateş Kuşları dizisi ne zaman başlayacak? Ateş Kuşları konusu ne, oyuncuları kim, nerede çekiliyor? sorularının cevabı araştırılıyor. İşte detaylar...

ATEŞ KUŞLARI KONUSU NE?

Sokak çocuklarının çoğu yirmi yaşını görmez. Görenlerin de yaşadığı söylenemez. Uyuşturucu, şiddet, cinsel taciz, açlık… Sokak çocuklarının kaderi, ya mapus ya mezardır.

Bu çocuklardan beş tanesi, bu kadere karşı koymayı başarır. Kendilerine "Köksüzler" diyen; en büyüğü 13, en küçüğü 6 yaşında, biri kız, biri otistik, beş sokak çocuğunun, çöplükte kırk günlük bir bebek bulmalarıyla başlayan ve "Köksüzler"den "Ateş Kuşları"na dönüşmelerini anlatan Ateş Kuşları; çocukların zorluklara, acılara ve her şeye rağmen kadere karşı koyma hikayelerini ele alacak.

ATEŞ KUŞLARI OYUNCULARI KİM?

Yapımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Benal Tairi'nin yaptığıprojenın tasarım ve senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem kaleme alıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda ise şu isimler yer alıyor:

İlayda Alişan

Görkem Sevindik

Hande Soral

Burak Tozkoparan

Emir Çubukçu

Erdem Şanlı

Serkan Ercan

Boncuk Yılmaz

Gonca Cilasun

Lilya İrem Salman

Sedef Akalın

Ozan Ağaç

ATEŞ KUŞLARI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Çekimleri İstanbul'da yapılacak dizinin hangi semt ve mahalleleri ekrana taşıyacağı henüz bilinmiyor.

ATEŞ KUŞLARI DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yeni sezonun heyecanla beklenen dizilerinden Ateş Kuşlarının yayın tarihi henüz belli değil. Resmi bir açıklama olmamasına rağmen dizinin Aralık ayının ilk haftasında izleyiciyle buluşması bekleniyor.