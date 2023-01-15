AL SANCAK OYUNCU KADROSU | Al Sancak dizisi ne zaman başlayacak? Al Sancak konusu ne, oyuncuları kim, nerede çekiliyor?

AL SANCAK OYUNCU KADROSU | TRT ekranlarının iddialı yapımlarından ve ilk tanıtım filmiyle tüm dikkatleri üzerine çeken Al Sancak dizisi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Daha önce televizyon dünyasında eşine rastlanmamış bir yapım olan Al Sancak'ta, TSK'ya bağlı Al Sancak timinin icraatları anlatılırken dizi konusuyla olduğu kadar oyuncu kadrosuyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Peki Al Sancak dizisi ne zaman başlayacak? Al Sancak konusu ne, oyuncuları kim, nerede çekiliyor? İşte tüm merak edilenler...

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AL SANCAK KONUSU NE?

Dünyada başlayan kaos çağı, tüm ülkelerin güvenlik politikalarını gözden geçirmesine neden olur. Enerji havzalarının terör örgütlerinin kontrolüne bırakılmasıyla sınır güvenliğinin sınırın çok ötesinde başladığı yeni bir döneme girilir. Kahraman Mehmetçiğimizin Hikayesi Dünyada başlayan kaos çağı, tüm ülkelerin güvenlik politikalarını gözden geçirmesine neden olur. Enerji havzalarının terör örgütlerinin kontrolüne bırakılmasıyla sınır güvenliğinin sınırın çok ötesinde başladığı yeni bir döneme girilir.

Değişen şartlara uygun stratejiler geliştiren TSK, özel kuvvetler bünyesinde, yurt içi ve yurt dışında nokta atışı operasyonlar icra eden seçkin timler oluşturur. Bu timlerden biri de Al Sancak Timi'dir. Alsancak Timi, Türkiye'ye yönelen tehditleri yok etmekle kalmaz, "barışın güvercini savaşın kartalı" olarak caydırıcılığıyla her alanda Türkiye'nin elini güçlendirir. Ülkesinin ve insanlığın selameti adına dünyanın farklı coğrafyalarında fedakârca mücadele eder.

AL SANCAK DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Al Sancak dizisi 19 Ocak Perşembe günü TRT 1 ekranlarında ilk bölümü ile izleyicileriyle buluşmaya hazırlanıyor.

AL SANCAK OYUNCULARI KİM?

Yönetmen: Can Emre

Senaryo: Atilla Engin, Mehmet Arı ve Selman Kılıçaslan

Uğur Güneş

Gülsim Ali

İdris Nebi Taşkan

Ahmet Yenilmez

Gözde Türker

Ahmet Olgun Sünear

Emre Dinler

Eslem Akar - Sedef

Tezhan Tezcan

Çağlar Sayın

Fatih Gühan

Faruk Aran

Rıdvan Aybars Düzey

Murat İnce

Melih Özdoğan

AL SANCAK NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizinin çekimleri İstanbul'da yapılıyor. Al Sancak daha sonra farklı mekanlarda çekimlerine devam edileceği öğrenildi.