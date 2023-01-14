📺Kardeşlerim 75. BÖLÜM İZLE | Kardeşlerim son bölüm izle - atv CANLI İZLE Kardeşlerim izle (Kardeşlerim TEK PARÇA FULL İZLE)

Atv ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim, yeni sezonunda yepyeni maceralarla izleyicilerinin beğenisini kazanmaya devam ediyor. Geçen hafta herkesi meraklandıran dizi, heyecanlı bekleyişleri sona erdirerek izleyicilerine yepyeni maceralar tattırdı. Kardeşlerim izleyicileri, dizinin 14 Ocak Cumartesi ekranlara gelen 75. bölümünde neler yaşanacağını merak ediyordu. İşte Kardeşlerim'in 75. bölüm bilgileri...

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KARDEŞLERİM 75. BÖLÜM KONUSU

Leyla'nın ölümüyle perişan olan Tolga'nın yeniden hayata dönmesi için Oğulcan ve Doruk bir çare arar.

Ahmet'in Eren kardeşler için yaptığı iyilikler, Ömer ve Asiye'yi şaşkına çevirir.

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👉KARDEŞLERİM 75. BÖLÜM İZLE

Orhan'ı elinden aldığını düşünen Gönül, Şengül'e karşı iyice kinlenirken, Sarp'la dertleşmeye devam eden Süsen'in Ömer'le arasındaki bağ, artık tamamen kopma noktasına gelir.

Ayla ve Nebahat cephesinde beklenmedik gelişmeler yaşanırken, Ahmet'in Ömer için yaptığı son hamle, Sarp için bardağı taşıran son damla olur.

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👉KARDEŞLERİM 75. BÖLÜM İZLE