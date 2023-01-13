📺Yalı Çapkını 17. BÖLÜM FULL İZLE | Yalı Çapkını STAR TV son bölüm

Gaziantepli bir ailenin oğullarını evlendirmek için kız bulma çabasıyla gelişen olayları anlatan Yalı Çapkını, 17. yeni bölümü ile ekranlara geldi. Her hafta Cuma günleri yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Yalı Çapkını için seyirciler arama motorlarında Yalı Çapkını 17. Bölüm izle, Yalı Çapkını tek parça izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

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YALI ÇAPKINI 17. BÖLÜM KONUSU

Kendi koleksiyonu için yeni bir yüz arayan Efe Han; Seyran'la konuşmak ister. Bu işe aracı olan Defne ise başta Ferit olmak üzere Orhan ve İfakat'in sinirini bozar. Seyran'ın kafası karışıktır ve Kazım'a danışmaya gider. Ferit; Serter'in Pelin'in hayatından çıkması için bir hamle yapar ama bu hamlenin sürpriz sonuçları olacaktır.

YALI ÇAPKINI OYUNCULARI

Yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği , hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu'na ait olan Yalı Çapkını'nda; Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor başrolde yer alırken; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Cansu Fırıncı, Selen Özbayrak, Umut Gezer gibi isimler de oyuncu kadrosunda yer alıyor. Yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstlendiği Yalı Çapkını'nın senaryosunu Mehmet Barış Günger kaleme

YALI ÇAPKINI 17. BÖLÜM İZLE 🎬

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