📺Kızılcık Şerbeti 12. bölüm İZLE | Kızılcık Şerbeti SHOW TV son bölüm

Kızılcık Şerbeti dizisinin 12. bölümü ekranlara geldi. Show TV'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinin 12. yeni bölümünü izlemek isteyenler arama motorlarında "Kızılcık Şerbeti 12. bölüm izle", "Kızılcık Şerbeti 12. bölüm İZLE, Show TV Kızılcık Şerbeti 12. yeni bölüm TEK PARÇA FULL İZLE! son bölüm izle", ve "Kızılcık Şerbeti 12. yeni bölüm tek parça izle" aramaları yapıyor. İşte Show TV'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinin 12. yeni bölümüyle ilgili bilgiler...



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KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİNİN 12. BÖLÜM KONUSU

Restoranda yaşanan rezaletten sonra Kıvılcım uzun süre kendine gelemez, Ömer'in boşanmamış olduğu gerçeğini çok acı bir şekilde öğrenmiştir. İkili arasında büyük bir yüzleşme yaşandıktan sonra Kıvılcım artık asla Ömer'le görüşmek istemediğini açık bir şekilde belirtir. Alev'in yaptığı kaza sonrası yardımına koşan Abdullah ile yolları bir kez daha kesişmiştir. Bu yakınlaşma, kaza geçiren çocuğun ailesine yardım etmek için birlikte hareket edeceklerinden bir süre daha sürecektir. Nursema'nın Umut ile buluşmasına büyük tepki veren Pembe ile Nursema'nın arası çok gergindir. Pembe ikilinin arkadaşlığına bir son vermek için kendince bir çözüm yoluna gider. Nilay'ın tekne sevdası onu ve kocasını zor duruma düşüreceği ufaktan belli olmaya başlar. Pembe'nin yoldaki torunları için kuracağı Zekeriya Sofrası iki aileyi bir araya getirecek, bu tür olaylardan hiç anlamayan Alev yine pervasız hareketleriyle ortamı gerecektir. Doğa ve Fatih ilişkisi gayet yolunda giderken, çocuk odası, duvar kağıdı derken yine büyük bir çıkmaza gireceklerdir. Doğa artık bu ilişkiyi sürdürebilmenin imkanı kalmadığına inanarak büyük bir karar verir.

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