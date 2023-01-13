Haberler Dizi Haberleri ATEŞ KUŞLARI OYUNCU KADROSU | Ateş Kuşları dizisi ne zaman başlayacak? Ateş Kuşları konusu ne, oyuncuları kim, nerede çekiliyor?

ATEŞ KUŞLARI OYUNCU KADROSU | Ateş Kuşları dizisi ne zaman başlayacak? Ateş Kuşları konusu ne, oyuncuları kim, nerede çekiliyor?

atv'nin yeni dizisi Ateş Kuşları için heyecnalı geri sayım devam ediyor. Hayatlarını sokakta idame ettirmeye çalışan, ebeveynlerinin sorumsuzluğunun bedelini çoğu zaman canlarıyla ödeyen ve çoğu 20 yaşını bile göremeden hiç sevmedikleri bu dünyaya gözlerini yuman sokak çocuklarının anlatıldığı dizi, daha ilk fragmanıyla tüm gözleri üzerine çekti. Peki Ateş Kuşları dizisi ne zaman başlayacak? Ateş Kuşları konusu ne, oyuncuları kim, nerede çekiliyor? İşte atv'nin yeni dizisi hakkında tüm merak edilenler...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2023 Cuma 17:12 Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2023 Cuma 17:12
ATEŞ KUŞLARI OYUNCU KADROSU | Ateş Kuşları dizisi ne zaman başlayacak? Ateş Kuşları konusu ne, oyuncuları kim, nerede çekiliyor?

ATEŞ KUŞLARI OYUNCU KADROSU | Sezonun en iddialı dizilerinden Ateş Kuşları, ilk tanıtım filmiyle ekranlara bomba gibi düştü. atv'nin yeni sezon dizisi, daha önce televizyon ekranlarında rastlanmamış bir yapıma imza atıyor. Sokakta kalan 6 ile 13 yaş arası 5 çocuğun, Köksüzler'in hikayesini anlatacak olan dizi hakkında, arama motorlarında Ateş Kuşları dizisi ne zaman başlayacak? Ateş Kuşları konusu ne, oyuncuları kim, nerede çekiliyor? sorularının cevabı araştırılıyor. İşte detaylar...

ATEŞ KUŞLARI KONUSU NE?

Sokak çocuklarının çoğu yirmi yaşını görmez. Görenlerin de yaşadığı söylenemez. Uyuşturucu, şiddet, cinsel taciz, açlık… Sokak çocuklarının kaderi, ya mapus ya mezardır.

Bu çocuklardan beş tanesi, bu kadere karşı koymayı başarır. Kendilerine "Köksüzler" diyen; en büyüğü 13, en küçüğü 6 yaşında, biri kız, biri otistik, beş sokak çocuğunun, çöplükte kırk günlük bir bebek bulmalarıyla başlayan ve "Köksüzler"den "Ateş Kuşları"na dönüşmelerini anlatan Ateş Kuşları; çocukların zorluklara, acılara ve her şeye rağmen kadere karşı koyma hikayelerini ele alacak.

ATEŞ KUŞLARI OYUNCULARI KİM?

Yapımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Benal Tairi'nin yaptığıprojenın tasarım ve senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem kaleme alıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda ise şu isimler yer alıyor:

  • İlayda Alişan
  • Görkem Sevindik
  • Hande Soral
  • Burak Tozkoparan
  • Emir Çubukçu
  • Erdem Şanlı
  • Serkan Ercan
  • Boncuk Yılmaz
  • Gonca Cilasun
  • Lilya İrem Salman
  • Sedef Akalın
  • Ozan Ağaç

ATEŞ KUŞLARI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Çekimleri İstanbul'da yapılacak dizinin hangi semt ve mahalleleri ekrana taşıyacağı henüz bilinmiyor.

ATEŞ KUŞLARI DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yeni sezonun heyecanla beklenen dizilerinden Ateş Kuşlarının yayın tarihi henüz belli değil. Resmi bir açıklama olmamasına rağmen dizinin Aralık ayının ilk haftasında izleyiciyle buluşması bekleniyor.

DİĞER
SURVİVOR KADROSU! Survivor 2023'te hangi yarışmacılar var? İşte Ünlüler, Gönüllüler ve Fenomenler takımı yarışmacıları!
Seda Sayan'ın biricik dostu Safiye Soyman'ın Bodrum'daki evine bakın! Görenler huzurla doldu: "Bahçe de bahçe yani"
Galatasaray'da stoper operasyonu! Erden Timur...
Taktik dehası Okan Buruk! Derbi sonrası...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kızılcık Şerbeti 12. bölüm İZLE 📺
📺 ATEŞ KUŞLARI 1. BÖLÜM İZLE
Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu 2023?
Son dakika 2023 kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu?
MSÜ BAŞVURU EKRANI 📌
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Erik Ten Hag'tan Weghorst açıklaması! Erik Ten Hag'tan Weghorst açıklaması! 16:47
Mustafa Pektemek'in yeni takımı belli oldu! Mustafa Pektemek'in yeni takımı belli oldu! 16:17
İrfan'ın cezası onandı! İrfan'ın cezası onandı! 16:17
Galatasaray - Hatayspor maçı ne zaman? Galatasaray - Hatayspor maçı ne zaman? 15:06
Beşiktaş'ın Konyaspor maçı kamp kadrosu açıklandı Beşiktaş'ın Konyaspor maçı kamp kadrosu açıklandı 15:06
Milli sporcu Gülşah Aktürk Fransa'ya transfer oldu Milli sporcu Gülşah Aktürk Fransa'ya transfer oldu 15:40
Daha Eski
Selçuk İnan'a kötü haber! 1. Lig'e gidiyor Selçuk İnan'a kötü haber! 1. Lig'e gidiyor 15:55
Yılmaz Vural yeni takımına imzayı attı Yılmaz Vural yeni takımına imzayı attı 16:02
Kulüpler Dünya Kupası'nda eşleşmeler belli oldu Kulüpler Dünya Kupası'nda eşleşmeler belli oldu 16:15
Taktik dehası Okan Buruk! Derbi sonrası... Taktik dehası Okan Buruk! Derbi sonrası... 12:29
Galatasaray maçının VAR'ı belli oldu Galatasaray maçının VAR'ı belli oldu 12:55
Başkan Çebi'ye ne dedi? O görüşmede gözleri doldu! Başkan Çebi'ye ne dedi? O görüşmede gözleri doldu! 13:20