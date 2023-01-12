📺Camdaki Kız 64. BÖLÜM FULL İZLE | Camdaki Kız KANAL D son bölüm

Kanal D ekranlarından izleyiciyle buluşan Camdaki Kız dizisinde heyecan dorukta. Camdaki Kız'ın 12 Ocak Perşembe günü ekranlara gelen 64. bölümünde neler yaşanacağı izleyiciler tarafından merak ediliyordu. İşte Camdaki Kız son bölüm bilgileri...

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CAMDAKİ KIZ 64. BÖLÜM KONUSU

Nalan, Feride'nin öldüğüne inanmakta zorlansa da bir noktada kabul etmek zorunda kalır.

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Feride'yi kaybetmiş olsa da Feride'nin kendisi için istediklerini yapmak konusunda kararlıdır.

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👉CAMDAKİ KIZ 64. BÖLÜM İZLE

Nalan'a en büyük destek yine Muzo'dan gelirken; Hayri, Nalan'dan istediği cevapları alamadıkça sınırları daha da zorlar.

Metin ise Nalan'la görüşmeye devam etmeye kararlıdır.

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👉CAMDAKİ KIZ 64. BÖLÜM İZLE