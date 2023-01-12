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📺 ALDATMAK 16. BÖLÜM İZLE - ATV Aldatmak TEK PARÇA FULL HD İZLE | Aldatmak 16. bölüm full izle

Başrollerini Vahide Perçin, Ercan Kesal ve Mustafa Uğurlu'nun paylaştığı Atv ekranlarının yeni sezon dizisi Aldatmak, 16. bölümüyle seyircileri yine ekran başına kilitleyecek. Muhteşem kadrosu ve ilgi çeken konusuyla dizinin yeni ve 16. bölümü 12 Ocak Perşembe günü Atv'de ekranlara geldi. İşte Aldatmak 16. bölüm konusu ve canlı izle linki...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2023 Perşembe 12:00 Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2023 Perşembe 12:03
📺 ALDATMAK 16. BÖLÜM İZLE - ATV Aldatmak TEK PARÇA FULL HD İZLE | Aldatmak 16. bölüm full izle

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği Atv'nin hikayesiyle olduğu kadar oyuncu kadrosuyla da iddialı Aldatmak dizisi, 16. bölümüyle yeniden dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Bir Aile Mahkemesi hakimi olan Güzide'nin kendi ailesini üstüne kurduğu temellerin sarsılmasıyla başlayan hikaye, herkes tarafından merak edilirken arama motorlarında Aldatmak 16. bölüm izle, atv Aldatmak tek parça full HD izle, Aldatmak 16. bölüm full izle aramaları yapılıyor. İşte detaylar...

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ALDATMAK 16. BÖLÜM KONUSU

Öykü'nün zehirlenmesi üzerine herkes hastaneye gider. Öykü'ye karşı büyük şefkat besleyen Güzide onu dengesiz anne-babasından korumak isterken bir kez daha Tarık ve Yeşim'in öfkesini üstüne çeker ve kendisini polisin karşısında bulur.

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ALDATMAK 16. BÖLÜM İZLE

Behram'ın Öykü konusunda yardımlarına koşmasıyla başta Oylum olmak üzere tüm ailenin takdirini kazanması Tolga'nın kıskançlık duymasına sebep olur.

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ALDATMAK 16. BÖLÜM İZLE

Oltan'dan aldığı tavsiye ile Tolga, Oylum'a karşı cesur bir hamle yapar. Aşk hayatında aradığını bir türlü bulamayan Ozan ise, karşılaştığı bir kadından ilk görüşte etkilenir. Ozan'ın aşk konusunda şansı dönecek midir?

Burcu cinayetinin perde arkasını ellerindeki delillerle aralayan Oylum ve Tolga ikilisi, Yeşim'e karşı büyük bir koz elde eder. Tarık, Öykü'nün hastanelik olması sayesinde Güzide'ye saldırmak için bir imkan bulur. Yeşim ise cinayet sonrası sanrılarıyla boğuşurken beklenmedik bir cephe alacaktır.

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ALDATMAK 16. BÖLÜM İZLE


Diğer yanda Sezai, Güzide ile geçmişindeki yükleri paylaşırken; Oylum, Tolga ile geleceğini öngörmeye çalışır. Kalplerinin sesini dinlemeye çalışan anne kız için mantıkları ne kadar baskın çıkacaktır?



ALDATMAK OYUNCU KADROSU

Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu, Cem Bender, Yusuf Çim, Caner Şahin, Feyza Sevil Güngör, Asena Girişken, Cem Sürgit, Meltem Baytok, Hatice Deniz, Burcu Söyler, Merve Altınkaya, Kerem Müsligil, Esin Alpogan, Neyra Kayabaşı, Burak Acar, Arda Atak, Canan Ürekil, Batuhan Sel, Masal Ayşe Gencer, Ege Semih Erken, Eda Özel

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