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📺O Kız 17. BÖLÜM FULL İZLE | O Kız KANAL D son bölüm

Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayan ve daha ilk bölümleriyle reyting listelerine hızlı bir giriş yapan O Kız, 17. bölümüyle izleyicilerle buluştu. İnternette sıkça, "O Kız 17. bölüm izle, O Kız yeni bölüm izle! Kanal D canlı izle! O Kız son bölüm izle" gibi aramalar yapıyor. Peki, O Kız 17. bölüm ne zaman? Saat kaçta? O Kız 17. ve yeni bölümü izle! İşte tüm ayrıntılar...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2023 Perşembe 01:00 Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2023 Perşembe 01:00
📺O Kız 17. BÖLÜM FULL İZLE | O Kız KANAL D son bölüm

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan O Kız dizisinde heyecan dorukta. O Kız'ın yeni bölümü 11 Ocak Çarşamba günü ekranlara geldi. Dizinin 17. bölümünde neler yaşandığı izleyiciler tarafından merak ediliyordu. Arama motorlarında sıklıkla aratılan O Kız 17. yeni ve son bölüm bilgilerini sizler için derledik..

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O KIZ 17. BÖLÜM KONUSU

Kadir ve Melek karşı karşıyadır. Kadir, yüzünde bir gülümsemeyle gözünü kırpmadan Melek'e bakarken, Melek yaşadığı şokun ardından başını çevirip hızlıca oradan uzaklaşmaya çalışmaktadır.

Sinirleri bozulan, ajansta dört dönen Melek, Kadir'le karşılaşmanın etkisini bir an bile kaybetmemiş bir halde Sitare'yi arar. Sitare duydukları karşısında şok olur ve panikle ajansın yolunu tutar.

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👉O KIZ 17. BÖLÜM İZLE

Zeynep ve Doruk toplantı odasındadır. İkisi de birbirlerine karşı son derece mesafelidir. Zeynep gergin bir şekilde Doruk'a döner, tam bir şey söyleyecekken Doruk'un sözleriyle neye uğradığını şaşırıp kalır.

Doruk, Ozan'ın sevgilisi olduğunu Zeynep'e söylediğinde, Zeynep'in Ozan'a karşı tavrı Ozan'ın egosunu daha da fazla zedeleyecektir.

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OYUNCULAR: Erkan Petekkaya (Kadir), Sezin Akbaşoğulları (Sitare), Cengiz Orhonlu (Ozan), Dilin Döğer (Zeynep), Macit Koper (İsmail), Asiye Dinçsoy (Türkan), Orhan Kılıç (Fevzi), Ayten Uncuoğlu (Fatma), Münire Apaydın (Nimet), Ilgın Çakır (Mine), Melih Selçuk (Salih), Ece Efe (İpek), Göktuğ Yıldırım (Mustafa), Cem Kurtoğlu (Arkın), Deniz Bakacak (Seda), Mustafa Konak (Yusuf), Nehir Gökdemir (Esma), Zeynep Sönmez (Seher)

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