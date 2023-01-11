ÇÖP ADAM YENİ BÖLÜM İZLE | Star Tv Çöp Adam 7. Bölüm izle - 21 Aralık Çarşamba Çöp Adam son bölüm full izle

ÇÖP ADAM YENİ BÖLÜM İZLE | Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden çıkan ve daha ilk bölümüyle milyonları ekran başına kilitleyen Çöp Adam'ın 7. bölümünde neler yaşanacağı diziseverler tarafından merak ediliyordu. Başrollerini Elçin Sangu ve Engin Altan Düzyatan'ın paylaştığı, gerçek bir hayat hikayesinden senaryoya uyarlanan Çöp Adam dizisi hakkında, arama motorlarında araştırılan Star TV Çöp Adam 7. bölümünün konusunu ve son bölümü haberimizde derledik.

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ÇÖP ADAM 7. BÖLÜM KONUSU

Peri'nin yalıya gelişi evde bomba etkisi yaratır. Bir anda ortalık yangın yerine dönerken Berrin, Tamer'le ilgili şüphelerinde haklı olduğunu en acı şekilde öğrenir.

Peri'nin korunmaya ihtiyacı olduğunu bilen Tamer iyice köşeye sıkışır, ailesinin paramparça oluşunu eli kolu bağlı izlemek durumunda kalır.

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Tüm gerçekler gün yüzüne çıkınca dönüşü olmayan kararlar alan Berrin'i durduran ve yönlendiren yine Ahu olur. Ahu'nun öfkeyle attığı adımlar, herkesi bir adım daha sona yaklaştırır.

Tamer için her şey kontrolden çıkmışken, hayatının en büyük korkusuyla yüzleşmek zorunda kalır.

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ÇÖP ADAM OYUNCULARI

Engin Altan Düzyatan

Elçin Sangu

Sedef Avcı

Füsun Demirel

Salih Kalyon

Elçin Afacan

Ali Yoğurtçuoğlu

Hülya Şen

Cankat Aydos

Büşra Çam

Şeyda Terzioğlu

Eylül Uğan

Sinan Albayrak

Güliza Nisa Uray

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