Haberler Dizi Haberleri ÇÖP ADAM YENİ BÖLÜM İZLE | Star Tv Çöp Adam 7. Bölüm izle - 21 Aralık Çarşamba Çöp Adam son bölüm full izle

ÇÖP ADAM YENİ BÖLÜM İZLE | Star Tv Çöp Adam 7. Bölüm izle - 21 Aralık Çarşamba Çöp Adam son bölüm full izle

Psikiyatri uzmanı Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden çıkan, başrollerini Elçin Sangu ile Engin Altan Düzyatan'ın paylaştığı, Tamer ve Peri'nin sırlarla dolu hikayesini konu edinen Çöp Adam, son bölümüyle izleyicilerinin beğeni ve merakını kazandı. Seyirciler dizinin yeni bölümünü izlemek için arama motorlarında Çöp Adam Yeni Bölüm izle, Star Tv Çöp Adam 7. Bölüm izle, 11 Ocak Çarşamba Çöp Adam son bölüm full izle konularını aratırken tüm merak edilenleri haberimizde derledik.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2023 Çarşamba 16:00
ÇÖP ADAM YENİ BÖLÜM İZLE | Star Tv Çöp Adam 7. Bölüm izle - 21 Aralık Çarşamba Çöp Adam son bölüm full izle

ÇÖP ADAM YENİ BÖLÜM İZLE | Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden çıkan ve daha ilk bölümüyle milyonları ekran başına kilitleyen Çöp Adam'ın 7. bölümünde neler yaşanacağı diziseverler tarafından merak ediliyordu. Başrollerini Elçin Sangu ve Engin Altan Düzyatan'ın paylaştığı, gerçek bir hayat hikayesinden senaryoya uyarlanan Çöp Adam dizisi hakkında, arama motorlarında araştırılan Star TV Çöp Adam 7. bölümünün konusunu ve son bölümü haberimizde derledik.

ÇÖP ADAM 7. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ÇÖP ADAM TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

ÇÖP ADAM 7. BÖLÜM KONUSU

Peri'nin yalıya gelişi evde bomba etkisi yaratır. Bir anda ortalık yangın yerine dönerken Berrin, Tamer'le ilgili şüphelerinde haklı olduğunu en acı şekilde öğrenir.

Peri'nin korunmaya ihtiyacı olduğunu bilen Tamer iyice köşeye sıkışır, ailesinin paramparça oluşunu eli kolu bağlı izlemek durumunda kalır.

ÇÖP ADAM 7. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ÇÖP ADAM TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

Tüm gerçekler gün yüzüne çıkınca dönüşü olmayan kararlar alan Berrin'i durduran ve yönlendiren yine Ahu olur. Ahu'nun öfkeyle attığı adımlar, herkesi bir adım daha sona yaklaştırır.

Tamer için her şey kontrolden çıkmışken, hayatının en büyük korkusuyla yüzleşmek zorunda kalır.

ÇÖP ADAM 7. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ÇÖP ADAM TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

ÇÖP ADAM OYUNCULARI

  • Engin Altan Düzyatan
  • Elçin Sangu
  • Sedef Avcı
  • Füsun Demirel
  • Salih Kalyon
  • Elçin Afacan
  • Ali Yoğurtçuoğlu
  • Hülya Şen
  • Cankat Aydos
  • Büşra Çam
  • Şeyda Terzioğlu
  • Eylül Uğan
  • Sinan Albayrak
  • Güliza Nisa Uray

ÇÖP ADAM 7. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ÇÖP ADAM TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

DİĞER
İnce İnce Yasemince ile kahkahalara boğmuştu... Yasemin Yalçın kızı Eylül ile aynı sahnede! Anne-kızın pozuna beğeni yağdı!
Beşiktaş'a Wout Weghorst'un alternatifi Salomon Rondon'dan kötü haber! Arjantin ekibi devrede
Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya geldi!
F.Bahçe'ye Süper Lig'den transfer! Serdar Dursun...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kasaba Doktoru son bölüm izle
O Kız yeni bölüm full izle
Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
atv CANLI YAYIN İZLE 2022 BUGÜN 📺
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ahmet Ağaoğlu'dan Abdullah Avcı açıklaması! Ahmet Ağaoğlu'dan Abdullah Avcı açıklaması! 16:04
Beşiktaş Konyaspor maçına hazırlanıyor! Beşiktaş Konyaspor maçına hazırlanıyor! 16:00
Başakşehir Trabzonspor maçına hazırlanıyor! Başakşehir Trabzonspor maçına hazırlanıyor! 15:58
Joao Felix resmen Chelsea'de Joao Felix resmen Chelsea'de 15:32
İrfan Can için olay iddia! Trabzonspor... İrfan Can için olay iddia! Trabzonspor... 14:45
Cilic Avustralya Açık'tan çekildi Cilic Avustralya Açık'tan çekildi 14:18
Daha Eski
Djokovic antrenman maçını yarıda bıraktı Djokovic antrenman maçını yarıda bıraktı 13:52
Yiğit Gökoğlan'a BAL'a transfer oldu! Yiğit Gökoğlan'a BAL'a transfer oldu! 13:45
G.Saray'da Emre Taşdemir müjdesi G.Saray'da Emre Taşdemir müjdesi 13:28
F.Bahçe Gaziantep FK maçına hazırlanıyor F.Bahçe Gaziantep FK maçına hazırlanıyor 13:25
Transferi duyurdular! Fenerbahçe'ye İspanyol golcü Transferi duyurdular! Fenerbahçe'ye İspanyol golcü 13:20
F.Bahçe'ye Süper Lig'den transfer! Serdar Dursun... F.Bahçe'ye Süper Lig'den transfer! Serdar Dursun... 12:55