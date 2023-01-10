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YÜREK ÇIKMAZI 10. BÖLÜM İZLE - TRT 1 Yürek Çıkmazı yeni bölüm izle - Yürek Çıkmazı dizisi izle

TRT 1 ekranlarında yayın hayatına başlayan ve herkesi ekran başına kilitleyen Yürek Çıkmazı'nın 10. bölümü merakla bekleniyor. Kişilik bozukluğu yaşayan bir adamın ve çocuklarıyla birlikte hayata tutunmaya çalışan bir kadının duygu yüklü hikayesini ekranlara taşıyan dizinin yeni bölümü hakkında arama motorlarında araştırılan Yürek Çıkmazı 10. bölüm full izle, TRT 1 Yürek Çıkmazı, TRT 1 canlı yayın izle, Yürek Çıkmazı yeni bölüm izle konularını ve son bölüm bilgilerini haberimizde derledik.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2023 Salı 14:00
YÜREK ÇIKMAZI 10. BÖLÜM İZLE - TRT 1 Yürek Çıkmazı yeni bölüm izle - Yürek Çıkmazı dizisi izle

Yürek Çıkmazı dizisi 10. bölüm izlemek için tıklayın

Yürek Çıkmazı dizisi tüm bölümleri izlemek için tıklayın

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Yürek Çıkmazı dizisinde heyecan dorukta. 10. bölümüyle 10 Ocak Salı akşamı TRT 1 ekranlarına gelen dizinin yeni bölümünü merakla bekleyen seyirciler, araştırmalara başladı. Yönetmenliğini Serdar Gözelekli'nin üstlendiği ve başrollerini Ayça Bingöl, Alp Navruz, İrem Helvacıoğlu ve Mesut Akusta'nın paylaştığı Yürek Çıkmazı'nın 10. bölüm bilgilerini haberimizde derledik. İşte detaylar...

YÜREK ÇIKMAZI 10. BÖLÜM KONUSU

Feride'nin ani rahatsızlığı, yemeni konusunu açıklığa kavuşturmak isteyen Zeynep'in elini kolunu bağlar. En azından düşük tehlikesi geçinceye kadar, Kıvanç'a ve Feride'ye yaptığı baskıyı ertelemek zorunda kalır.

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Öte yandan Birsen'i eve almayı kafasına koyan Yılmaz, Yusuf'un aklını çelmeye devam eder. Ahlak ve namustan bahsederken laf arasında İlker'in adını geçirir.

Yürek Çıkmazı dizisi 10. bölüm izlemek için tıklayın

Yürek Çıkmazı dizisi tüm bölümleri izlemek için tıklayın

Eve gelen Yusuf, ablasının kuaförü eve çağırdığını öğrenince Seray'ın üzerine yürür. O güne kadar Yusuf'u hiç öyle görmemiş olan Birsen endişelense de gelmekte olan tehlikenin büyüklüğünü hayal bile edemez.

Kıvanç'tan beklemedikleri bir davet alan Halil ve Birsen, Feride'nin yanına giderler. O gece üç kardeş için hem bir hesaplaşma gecesi hem de barışmak için yeni bir fırsat olacaktır.

Yürek Çıkmazı dizisi 10. bölüm izlemek için tıklayın

Yürek Çıkmazı dizisi tüm bölümleri izlemek için tıklayın

Yılmaz'ın ani gelişi tüm planları alt üst eder. Üç kardeşin yolları yeniden ayrılır. Tutunacak hiçbir dalı kalmayan Halil için artık sığınacak tek yer Cennet'tir.

Yürek Çıkmazı dizisi 10. bölüm izlemek için tıklayın

Yürek Çıkmazı dizisi tüm bölümleri izlemek için tıklayın

YÜREK ÇIKMAZI OYUNCULARI KİMLER?

  • Ayça Bingöl,
  • Alp Navruz,
  • İrem Helvacıoğlu,
  • Cemal Toktaş,
  • Rozet Hubeş,
  • Özlem Ulukan,
  • Timur Ölkebaş,
  • Mesut Akusta,
  • Eylül Ersöz,
  • Bihter Dinçel,
  • Erhan Alpay,
  • Güler Ökten,
  • Alp Akar,
  • Aydan Şener,
  • Dilara Aksüyek.

Yürek Çıkmazı dizisi 10. bölüm izlemek için tıklayın

Yürek Çıkmazı dizisi tüm bölümleri izlemek için tıklayın

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