Haberler Dizi Haberleri ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜM İZLE | Üç Kız Kardeş 34. bölüm izle - Üç Kız Kardeş dizisi izle (3 KIZ KARDEŞ TEK PARÇA FULL İZLE) Kanal D Üç Kız Kardeş yeni bölüm izle

ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜM İZLE | Üç Kız Kardeş 34. bölüm izle - Üç Kız Kardeş dizisi izle (3 KIZ KARDEŞ TEK PARÇA FULL İZLE) Kanal D Üç Kız Kardeş yeni bölüm izle

Kanal D ekranlarından yayın hayatına başlayan Üç Kız Kardeş dizisi, 34. bölümüyle ekranlara geldi. Yeni bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Üç Kız Kardeş 34. bölüm full izle, Kanal D Üç Kız Kardeş izle, Üç Kız Kardeş yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Üç Kız Kardeş dizisinin 10 Ocak Salı günü yayınlanacak 34. bölüm bilgileri...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2023 Çarşamba 02:00 Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2023 Çarşamba 02:00
ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜM İZLE | Üç Kız Kardeş 34. bölüm izle - Üç Kız Kardeş dizisi izle (3 KIZ KARDEŞ TEK PARÇA FULL İZLE) Kanal D Üç Kız Kardeş yeni bölüm izle

Kanal D ekranlarından yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisi, yeni sezonunda da izleyicilerini ekrana kilitlemeye devam ediyor. Seyirciler, Üç Kız Kardeş dizisinin 10 Ocak Salı günü ekranlara gelen yeni bölümünde neler yaşandığı merak ediyor. İşte Üç Kız Kardeş 34. bölüm bilgileri...

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 34. BÖLÜM İZLE

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ TÜM BÖLÜMLER İZLE

ÜÇ KIZ KARDEŞ 34. BÖLÜM KONUSU

Türkan'la Mustafa'nın konuşmasını duyan Somer, Mustafa'yla sert bir yüzleşme yaşar. Daha önce Türkan'la karşılaşan Mustafa, babası Özer'e olanları anlatır.

Bu konunun açığa çıkmasından sonra Mustafa ve Özer arasında buzlar erirken, Rüçhan Mustafa ve Sevilay konusunda daha da bilenir. Türkan ise Derya'yı Mustafa konusunda uyarır. Somer'in öfkesi ve Sevilay'ın durumu arasında bir karar vermek zorunda kalır.

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 34. BÖLÜM İZLE

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ TÜM BÖLÜMLER İZLE

Dönüş ve Serdar arasında Fatih Kalender yüzünden ipler iyice gerilir. Türkan ve Sevilay'ın iş ortaklığı Nesrin'i de endişelendirmeye başlar. Rüçhan ise sunduğu şartlarla, Özer'i iyice köşeye sıkıştırır.

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Somer'in Mustafa'ya tehditleri sürerken, Türkan, Sevilay'la Mustafa konusunda yüz yüze gelir. Rüçhan da Türkan'a ortaklığını bitirmesi yönünde baskı yaparken, her şeyi bildiğini anlayan Türkan Rüçhan'a meydan okur.

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 34. BÖLÜM İZLE

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ TÜM BÖLÜMLER İZLE

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