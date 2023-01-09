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📺 Bir Küçük Gün Işığı 18. Bölüm İZLE - ATV Bir Küçük Gün Işığı TEK PARÇA FULL HD İZLE

ATV'nin yeni dizisi Bir Küçük Gün Işığı, 9 Ocak Pazartesi akşamı 18. bölümüyle izleyicinin karşısına çıkıyor. İlgiyle takip edilen Bir Küçük Gün Işığı dizisi hakkında arama motorlarında yapılan "Bir Küçük Gün Işığı 18. bölüm full canlı izle", "Bir Küçük Gün Işığı 18. bölüm tek parça izle" ve "atv Bir Küçük Gün Işığı yeni bölüm izle" konularını haberimizde derledik. İşte Bir Küçük Gün Işığı 18. yeni bölüm konusu ve izleme linki...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2023 Pazartesi 10:00 Güncelleme Tarihi: 09 Ocak 2023 Pazartesi 10:16
📺 Bir Küçük Gün Işığı 18. Bölüm İZLE - ATV Bir Küçük Gün Işığı TEK PARÇA FULL HD İZLE

Atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Bir Küçük Gün Işığı dizisi, 18. bölümüyle ekranlara geliyor. Dizinin 9 Ocak Pazartesi günü yayınlanan 18. bölümünde neler yaşandığı merak ediliyor. İşte Bir Küçük Gün Işığı 18. bölüm bilgileri...

Bir Küçük Gün Işığı dizisi 18. bölüm izlemek için tıklayın

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BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI 18. BÖLÜM KONUSU

Elif, Fırat'ın babasını öldürmek istemiş olabileceğine inanmak istemez. Ama gerek Ümran'dan gördüğü tepkiler gerekse Fırat'ın tavrı onu şüphe içinde bırakır.

Mehveş bile alttan alta Fırat'ı korumak ister gibidir. Herkes ondan bir şey saklıyordur.

Bir Küçük Gün Işığı dizisi 18. bölüm izlemek için tıklayın

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Elif nasıl bir aileye girdiğini yavaş yavaş fark ederken Cemil için getirdiği doktor, Fırat'la arasındaki iplerin iyice kopmasına yol açar.

Ancak Cemil'in sayıklamaları arasında onu merdivenlerden iten asıl kişiyi öğrenmesi tüm dengeleri altüst eder.

Bir Küçük Gün Işığı dizisi 18. bölüm izlemek için tıklayın

Bir Küçük Gün Işığı dizisi tüm bölümleri için tıklayın

ARALIKLI ORUÇ NEDİR? 👀 UZMANINDAN ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN...

Elif artık Ümran için apaçık bir tehlikedir.

Yönetmen: Emre Kabakuşak
Hikâye ve Senaryo: Özgür Evren Heptürk
Oyuncular: Seray Kaya (Elif), Berk Oktay (Fırat), Esra Dermancıoğlu (Ümran), Tuğçe Açıkgöz (Dila), Şeyma Korkmaz Mete (Sude), Azra Aksu (Güneş), Güneş Hayat (Mehveş) , Yılmaz Bayraktar (Yılmaz) , Beran Kotan (Alper), Gizem Ünsal (Fulya) ve Yiğit Yapıcı (Hakan).

Bir Küçük Gün Işığı dizisi 18. bölüm izlemek için tıklayın

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