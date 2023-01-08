📺Teşkilat YENİ BÖLÜM İZLE - TRT 1 CANLI İZLE | Teşkilat 60. son bölüm izle (Teşkilat TEK PARÇA FULL İZLE)

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Teşkilat dizisinde heyecan bu hafta da dorukta. Teşkilat dizisi 8 Ocak Pazar günü yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Dizinin 60. bölümü yine nefesleri kesmeye hazırlanırken Teşkilat dizisinin yeni bölümüne dair merak edilenler ve yeni bölümü haberimizde derledik...
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📺TEŞKİLAT 60. BÖLÜM KONUSU
Hartley, planını başarmış fakat büyük bir bedel ödemek zorunda kalmıştır.
Celine'in vurulmadan önce Ömer'in istihbaratçı olduğunu öğrenmesi üzerine karargah diken üstündedir.
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Ekip, eylemi gerçekleştirenlerin peşine düşer. Korkut'un ise Helen'e yakınlaşmak için girdiği yol, onu tanıdığı birisiyle karşılaştırır.
Diğer yandan Efkar, geçmişten gelen düşmanına dair bir bilgi edinir.
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Ömer ve Zehra arasındaki yakınlaşma giderek farklı bir boyuta ulaşırken Hartley'le görüşmeye giden Ömer ise adım adım tehlikeye ilerler.
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