Haberler Dizi Haberleri 📺Teşkilat YENİ BÖLÜM İZLE - TRT 1 CANLI İZLE | Teşkilat 60. son bölüm izle (Teşkilat TEK PARÇA FULL İZLE)

📺Teşkilat YENİ BÖLÜM İZLE - TRT 1 CANLI İZLE | Teşkilat 60. son bölüm izle (Teşkilat TEK PARÇA FULL İZLE)

TRT 1 ekranlarından yayınlanan Teşkilat dizisi, 60. bölümüyle izleyicileriyle buluşuyor. Bir süredir Dünya Kupası ve yılbaşı tatili nedeniyle yayına ara veren Teşkilat, takipçilerini meraklı bir bekleyiş içinde bırakmıştı. Merakla beklenen yeni bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Teşkilat 60. yeni bölüm full izle, TRT 1 Teşkilat izle, TRT 1 canlı yayın izle, Teşkilat yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Teşkilat dizisinin 60. yeni ve 11 Aralık Pazar günü yayınlanan son bölümüyle ilgili tüm bilgiler...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2023 Pazar 11:00 Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2023 Pazar 11:30
📺Teşkilat YENİ BÖLÜM İZLE - TRT 1 CANLI İZLE | Teşkilat 60. son bölüm izle (Teşkilat TEK PARÇA FULL İZLE)

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Teşkilat dizisinde heyecan bu hafta da dorukta. Teşkilat dizisi 8 Ocak Pazar günü yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Dizinin 60. bölümü yine nefesleri kesmeye hazırlanırken Teşkilat dizisinin yeni bölümüne dair merak edilenler ve yeni bölümü haberimizde derledik...

👉TEŞKİLAT TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉TEŞKİLAT 60. BÖLÜM İZLE

📺TEŞKİLAT 60. BÖLÜM KONUSU

Hartley, planını başarmış fakat büyük bir bedel ödemek zorunda kalmıştır.

Celine'in vurulmadan önce Ömer'in istihbaratçı olduğunu öğrenmesi üzerine karargah diken üstündedir.

👉TEŞKİLAT TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉TEŞKİLAT 60. BÖLÜM İZLE

Ekip, eylemi gerçekleştirenlerin peşine düşer. Korkut'un ise Helen'e yakınlaşmak için girdiği yol, onu tanıdığı birisiyle karşılaştırır.

Diğer yandan Efkar, geçmişten gelen düşmanına dair bir bilgi edinir.

👉TEŞKİLAT TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉TEŞKİLAT 60. BÖLÜM İZLE

Ömer ve Zehra arasındaki yakınlaşma giderek farklı bir boyuta ulaşırken Hartley'le görüşmeye giden Ömer ise adım adım tehlikeye ilerler.

👉TEŞKİLAT TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉TEŞKİLAT 60. BÖLÜM İZLE

DİĞER
Akasya Durağı'nın haylaz Can'ını şimdi gören tanıyamıyor! Çocuk yıldız Erimşah Bora değişimiyle ağızları açık bıraktı!
EYT'li ünlüler bakın kimler... Oktay Kaynarca, Ebru Gündeş, Binnur Kaya, Kenan İmirzalıoğlu ve daha birçok ünlü isme EYT vurdu
G.Saray Chelsea'nin yıldızını kapıyor!
Derbi öncesi kritik ayrıntı! 6 isim sınırda
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Ömer oyuncuları, konusu, gerçek hayat hikayesi mi?
📺 GÜZEL GÜNLER 9. BÖLÜM İZLE - Show TV Güzel Günler TEK PARÇA FULL HD İZLE | Güzel Günler yeni bölüm full izle
15 tatil ne zaman başlayacak 2023?
Fenerbahçe Galatasaray maçında hava nasıl olacak?
Barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? 8 Ocak Pazar
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de Hazard bombası patlıyor! Jesus... F.Bahçe'de Hazard bombası patlıyor! Jesus... 11:10
Doncic alev aldı! Mavericks kazandı Doncic alev aldı! Mavericks kazandı 11:00
Mata G.Saray'dan ayrılacak mı? Resmi açıklama geldi Mata G.Saray'dan ayrılacak mı? Resmi açıklama geldi 10:52
Derbi öncesi kritik ayrıntı! 6 isim sınırda Derbi öncesi kritik ayrıntı! 6 isim sınırda 10:38
Manchester City - Chelsea maçı saat kaçta? Manchester City - Chelsea maçı saat kaçta? 10:32
Trabzonspor Alanya deplasmanında Trabzonspor Alanya deplasmanında 10:03
Daha Eski
Ünlü hocadan flaş derbi yorumu! Ünlü hocadan flaş derbi yorumu! 10:00
Direktifi verdi! Oyuncularından bunu istedi Direktifi verdi! Oyuncularından bunu istedi 09:49
Ceyhun Eriş konuştu! F.Bahçe G.Saray derbisi favorisi... Ceyhun Eriş konuştu! F.Bahçe G.Saray derbisi favorisi... 09:42
G.Saray'da Gomis gerçeği! Bunu kimse beklemiyordu G.Saray'da Gomis gerçeği! Bunu kimse beklemiyordu 09:28
Özbek'in talebine F.Bahçe'den yanıt gelmedi! Özbek'in talebine F.Bahçe'den yanıt gelmedi! 09:27
Dev derbi saat kaçta? Dev derbi saat kaçta? 09:11