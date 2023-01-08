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📺Teşkilat 60. BÖLÜM FULL İZLE | Teşkilat TRT 1 son bölüm

TRT 1 ekranlarından yayınlanan Teşkilat dizisi, 60. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Bir süredir Dünya Kupası ve yılbaşı tatili nedeniyle yayına ara veren Teşkilat, takipçilerini meraklı bir bekleyiş içinde bırakmıştı. Merakla beklenen yeni bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Teşkilat 60. yeni bölüm full izle, TRT 1 Teşkilat izle, TRT 1 canlı yayın izle, Teşkilat yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Teşkilat dizisinin 60. yeni ve 11 Aralık Pazar günü yayınlanan son bölümüyle ilgili tüm bilgiler...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2023 Pazartesi 01:00 Güncelleme Tarihi: 09 Ocak 2023 Pazartesi 01:04
📺Teşkilat 60. BÖLÜM FULL İZLE | Teşkilat TRT 1 son bölüm

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Teşkilat dizisinde heyecan bu hafta da dorukta. Teşkilat dizisi 8 Ocak Pazar günü yeni bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin 60. bölümü yine nefesleri kesmeye hazırlanırken Teşkilat dizisinin yeni bölümüne dair merak edilenler ve yeni bölümü haberimizde derledik...

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📺TEŞKİLAT 60. BÖLÜM KONUSU

Hartley, planını başarmış fakat büyük bir bedel ödemek zorunda kalmıştır.

Celine'in vurulmadan önce Ömer'in istihbaratçı olduğunu öğrenmesi üzerine karargah diken üstündedir.

👉TEŞKİLAT TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉TEŞKİLAT 60. BÖLÜM İZLE

Ekip, eylemi gerçekleştirenlerin peşine düşer. Korkut'un ise Helen'e yakınlaşmak için girdiği yol, onu tanıdığı birisiyle karşılaştırır.

Diğer yandan Efkar, geçmişten gelen düşmanına dair bir bilgi edinir.

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👉TEŞKİLAT 60. BÖLÜM İZLE

Ömer ve Zehra arasındaki yakınlaşma giderek farklı bir boyuta ulaşırken Hartley'le görüşmeye giden Ömer ise adım adım tehlikeye ilerler.

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