📺Teşkilat 60. BÖLÜM FULL İZLE | Teşkilat TRT 1 son bölüm

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Teşkilat dizisinde heyecan bu hafta da dorukta. Teşkilat dizisi 8 Ocak Pazar günü yeni bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin 60. bölümü yine nefesleri kesmeye hazırlanırken Teşkilat dizisinin yeni bölümüne dair merak edilenler ve yeni bölümü haberimizde derledik...

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📺TEŞKİLAT 60. BÖLÜM KONUSU

Hartley, planını başarmış fakat büyük bir bedel ödemek zorunda kalmıştır.

Celine'in vurulmadan önce Ömer'in istihbaratçı olduğunu öğrenmesi üzerine karargah diken üstündedir.

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👉TEŞKİLAT 60. BÖLÜM İZLE

Ekip, eylemi gerçekleştirenlerin peşine düşer. Korkut'un ise Helen'e yakınlaşmak için girdiği yol, onu tanıdığı birisiyle karşılaştırır.

Diğer yandan Efkar, geçmişten gelen düşmanına dair bir bilgi edinir.

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👉TEŞKİLAT 60. BÖLÜM İZLE

Ömer ve Zehra arasındaki yakınlaşma giderek farklı bir boyuta ulaşırken Hartley'le görüşmeye giden Ömer ise adım adım tehlikeye ilerler.

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👉TEŞKİLAT 60. BÖLÜM İZLE