📺Güzel Günler 9. BÖLÜM FULL İZLE | Güzel Günler SHOW TV son bölüm

Yapımını TMC'nin, yapımcılığını Erol Avcı'nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Osman Taşçı'nın oturduğu Show TV'nin yeni dizisi Güzel Günler'in 9. bölümü merakla bekleniyordu. 8 Ocak Pazar günü yayına gelen dizinin yeni bölümünü izlemek isteyenler arama motorlarında Güzel Günler 9. bölüm izle - Show TV Güzel Günler tek parça full HD izle, Güzel Günler 9. ve yeni bölüm full izle araştırmaları yaparken iddialı dizinin 9. bölüm bilgilerini haberimizde derledik.

GÜZEL GÜNLER 9. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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GÜZEL GÜNLER 9. BÖLÜM ÖZETİ

Altan ve Atakan evlilik kararı vermiş, iş kararı aileye açıklamaya kalmıştır.

Ama ailenin gün boyu yaşadıkları yüzünden çift bu kararı en olmadık yer ve zamanda söylemek zorunda kalır.

GÜZEL GÜNLER 9. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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Mihran ve Alya arasında ipler gerilirken, Atakan'ın düğün planlarından habersiz Kıymet, Feyyaz'ı evlendirmeye karar verir.

Selma Leylim'in velayetini kaybetmemek için elinden geleni yapacak ancak Leylim'in başını derde sokması işleri iyice karıştıracaktır.

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GÜZEL GÜNLER OYUNCU KADROSU

Binnur Kaya, Ecem Erkek, Leyla Tanlar, Zeynep Çamcı, Olgun Toker, Burak Dakak, Oya İloğulları, Orkuncan İzan, Duygu Köse ve Yıldıray Şahinler, Seray Gözler.