Haberler Dizi Haberleri 📺 Balkan Ninnisi 25. FİNAL BÖLÜMÜ İZLE - Balkan Ninnisi 25. son bölüm izle (Balkan Ninnisi TEK PARÇA FULL İZLE)

📺 Balkan Ninnisi 25. FİNAL BÖLÜMÜ İZLE - Balkan Ninnisi 25. son bölüm izle (Balkan Ninnisi TEK PARÇA FULL İZLE)

TRT 1 ekranlarından yayınlanan Balkan Ninnisi dizisi, 25. yeni ve son bölümü ile seyircisiyle buluştu. Merakla beklenen 25. bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, 5 Ocak Perşembe günü yayınlanan yeni bölüm için Balkan Ninnisi 25. bölüm full izle, TRT 1 Balkan Ninnisi izle, TRT 1 canlı yayın izle, Balkan Ninnisi yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. Balkan Ninnisi dizisinin 25. bölümü izle...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2023 Cuma 00:44
📺 Balkan Ninnisi 25. FİNAL BÖLÜMÜ İZLE - Balkan Ninnisi 25. son bölüm izle (Balkan Ninnisi TEK PARÇA FULL İZLE)

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Balkan Ninnisi dizisinde heyecan dorukta. Balkan Ninnisi yeni bölümüyle 5 Ocak Perşembe günü ekranlara geldi. Balkan Ninnisi 25. bölümünde neler yaşanacağını izleyiciler merak ediyor. İşte Balkan Ninnisi son bölüm bilgileri.

Balkan Ninnisi TÜM BÖLÜMLERİ

Balkan Ninnisi 25. BÖLÜM İZLE

BALKAN NİNNİSİ 25. BÖLÜM ÖZETİ

Konaktakiler çıkan harita parçasından hazine olduğunu yine Arif sayesinde geç öğrenirler. Öğrendiklerinde ise harita çoktan Besa'nın elline geçmiştir. Hazine haritası uğruna konaktan vazgeçen Arif, Ertan ve Zafer, hazinenin konağın bahçesinde gömülü olduğunu öğrenince deliye dönerler.

Besa ve adamları konağı basar ve onları bahçeye kazarken yakalarlar. Süleyman, Nina ve Elena, konak halkının hasta olduğunu düşünerek karantinaya alındıkları için dışarı çıkmadıklarını düşünür.

Balkan Ninnisi TÜM BÖLÜMLERİ

Balkan Ninnisi 25. BÖLÜM İZLE

Sofya'nın yardımıyla Ivana, Jovanka ve Gülsüm, konaktan dışarı çıkmayı başarırlar. Son çare olarak konakta kalanları Besa'nın elinden kurtarmak için polisten yardım isterler…

Aradan 5 yıl geçer… Ertan, caminin önünde Balkan Ninnisi'nin bittiğini, masalın başladığını anlatmaktadır…

Balkan Ninnisi TÜM BÖLÜMLERİ

Balkan Ninnisi 25. BÖLÜM İZLE

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’nin genç yıldızı Arda Güler bir listeyi daha kasıp kavurdu! İşte dünyanın en yetenekli 30 genç oyuncusu…
Son dakika: Karar Resmi Gazete'de! Kamu çalışanlarına ikramiye ödemesi
Jesus raporunu verdi! F.Bahçe'de 8 ayrılık...
Abdullah Avcı: Daha erken koparabilirdik!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Balkan Ninnisi final bölüm izle!
Camdaki Kız yeni bölüm neden yok, final mi yaptı?
Bedelli askerlik sonuçları ne zaman açıklanacak 2023?
Son dakika 2023 kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu?
Kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu 2023?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Maxi Gomez: Gol atamadığınız her an... Maxi Gomez: Gol atamadığınız her an... 23:55
Jean-Philippe Gbamin: Baştan sona kadar çok iyiydik! Jean-Philippe Gbamin: Baştan sona kadar çok iyiydik! 23:51
Toroğlu'dan flaş Abramovich iddiası! Toroğlu'dan flaş Abramovich iddiası! 23:32
F.Bahçe Beko'da kabus gibi seri! F.Bahçe Beko'da kabus gibi seri! 22:54
Abdullah Avcı: Daha erken koparabilirdik! Abdullah Avcı: Daha erken koparabilirdik! 22:38
Al Nassr'da F.Bahçe'yi umutlandıran Ronaldo gelişmesi! Al Nassr'da F.Bahçe'yi umutlandıran Ronaldo gelişmesi! 22:30
Daha Eski
Gençlerbirliği'nden çifte takviye Gençlerbirliği'nden çifte takviye 22:08
17. hafta sona erdi! İşte güncel puan durumu 17. hafta sona erdi! İşte güncel puan durumu 22:06
Trabzonspor farklı kazandı! Trabzonspor farklı kazandı! 22:01
Toroğlu'dan flaş Trabzonspor sözleri! Toroğlu'dan flaş Trabzonspor sözleri! 21:11
Zalgiris - F.Bahçe Beko | CANLI Zalgiris - F.Bahçe Beko | CANLI 20:54
Erdinç Sözer: 3 puanı bıraktık! Erdinç Sözer: 3 puanı bıraktık! 20:50