Haberler Dizi Haberleri 📺Üç Kız Kardeş SON BÖLÜM FULL İZLE | Üç Kız Kardeş KANAL D son bölüm

📺Üç Kız Kardeş SON BÖLÜM FULL İZLE | Üç Kız Kardeş KANAL D son bölüm

Kanal D ekranlarından yayın hayatına başlayan Üç Kız Kardeş dizisi, 33. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Yeni bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Üç Kız Kardeş 33. bölüm full izle, Kanal D Üç Kız Kardeş izle, Üç Kız Kardeş yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Üç Kız Kardeş dizisinin 3 Ocak Salı günü yayınlanan 33. bölüm bilgileri...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2023 Çarşamba 03:00 Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2023 Çarşamba 03:00
📺Üç Kız Kardeş SON BÖLÜM FULL İZLE | Üç Kız Kardeş KANAL D son bölüm

Kanal D ekranlarından yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisi, yeni sezonunda da izleyicilerini ekrana kilitlemeye devam ediyor. Seyirciler, Üç Kız Kardeş dizisinin 3 Ocak Salı günü ekranlara gelen yeni bölümünde neler yaşandığı merak ediliyor. İşte Üç Kız Kardeş 33. bölüm bilgileri...

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 33. BÖLÜM İZLE

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ TÜM BÖLÜMLER İZLE

ÜÇ KIZ KARDEŞ 33. BÖLÜM KONUSU

Türkan kendini affettirmek için Somer'e giderken Mine de Somer'in Türkan'la ayrılığını fırsat bilerek, Somer'in kaldığı orman evinin yolunu tutar. Dönüş, Derya'yı korumak adına ve Fatih'in kızı için kendini feda etmesi, Fatih'e yeni bir umut ışığı olur. Rüçhan, Nesrinlerin evinde Sevilay ve Mustafa'yı görünce büyük bir şok yaşar.

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 33. BÖLÜM İZLE

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ TÜM BÖLÜMLER İZLE

Türkan Mine'nin, Somer'in karşısına çıkmasına bir anlam veremezken, Mine de Türkan'ı yeniden karşısında görmekten huzursuz olur. Somer'i kızından ayırmadan güvenini kazanmanın yollarını arar. Nesrin'in Sevilay ve Özer konusundaki şüpheleri giderek artar.

Serdar, Dönüş'ün gizli gizli bir şeylerin peşinde koştuğunu anlar ve takibe alır.

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 33. BÖLÜM İZLE

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ TÜM BÖLÜMLER İZLE

Rüçhan, Özer ve Sevilay'ı bir araya getirir ve yeni planını işletmeye başlar. Diğer yandan Mustafa, annesine baskı yapan Korman ailesinin karşısına çıkmaya karar verir. Bu karar Türkan ve Somer'i yeni bir krizin eşiğine getirir.

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 33. BÖLÜM İZLE

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ TÜM BÖLÜMLER İZLE

DİĞER
Galatasaray Ankaragücü maçı hangi kanalda? Süper Lig Galatasaray - Ankaragücü maçı saat kaçta, ne zaman?
2 ay önce evlenen Aslı Enver eşi Berkin Gökbudak’la sarmaş dolaş! Bebek bekleyen Aslı güneşlendiği anları paylaştı! Son haline bakın...
İşte G.Saray'ın transfer etmek istediği yıldız
Usta yorumcudan ofsayt tepkisi: "VAR kayıtlarını açıklayın!"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
📺Yürek Çıkmazı SON BÖLÜM FULL İZLE (3 Ocak)
Baba dizisi neden yok, final mi yaptı?
Başkan Erdoğan refah payını açıkladı! İşte memur ve emekli maaş zammı!
Memur ve emekli zammında refah payı | Başkan Erdoğan konuşuyor!
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Antalyaspor'dan flaş açıklama! Antalyaspor'dan flaş açıklama! 01:07
Manchester rahat kazandı! Manchester rahat kazandı! 01:07
Fulham deplasmanda kazandı! Fulham deplasmanda kazandı! 01:01
Brighton deplasmanda 4 attı! Brighton deplasmanda 4 attı! 00:59
Arsenal'e Newcastle çelmesi! Arsenal'e Newcastle çelmesi! 00:53
Erman Toroğlu yorumladı! 90+8'deki golde ofsayt var mı? Erman Toroğlu yorumladı! 90+8'deki golde ofsayt var mı? 23:41
Daha Eski
Jorge Jesus'tan flaş G.Saray sözleri! Jorge Jesus'tan flaş G.Saray sözleri! 23:18
Usta yorumcudan ofsayt tepkisi: "VAR kayıtlarını açıklayın!" Usta yorumcudan ofsayt tepkisi: "VAR kayıtlarını açıklayın!" 23:09
Antalyaspor'dan maç sonu flaş paylaşım! Paralel evren... Antalyaspor'dan maç sonu flaş paylaşım! Paralel evren... 22:59
Erman Toroğlu'dan Türkalp'e: Golün iptali için çalıştı! Erman Toroğlu'dan Türkalp'e: Golün iptali için çalıştı! 22:58
Nuri Şahin: Gücümüz yetmedi! Nuri Şahin: Gücümüz yetmedi! 22:57
Jorge Jesus: VAR doğru karar verdi! Jorge Jesus: VAR doğru karar verdi! 22:43