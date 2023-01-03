BEN BU CİHANA SIĞMAZAM YENİ BÖLÜM NEDEN YOK? | Ben Bu Cihana Sığmazam final mi yaptı, günü mü değişti? 3 Ocak atv BBCS yeni bölüm ne zaman?

Yönetmen koltuğunda Onur Tan'ın oturduğu, Yusuf Reha Alp, Mahinur Ergun ve Ali Can Yaraş'ın kaleminden çıkan ve başarılı oyuncu kadrosuyla izleyenleri ekran başına kilitleyen Ben Bu Cihana Sığmazam, ekranların en sevilen dizileri arasında yer alıyor. Her Salı akşamı atv ekranlarında yayınalanan dizi, 3 Ocak'ta ekrana gelmeyince seyirciler, Ben Bu Cihana Sığmazam final mi yaptı, günü mü değişti? 3 Ocak atv BBCS yeni bölüm ne zaman? sorularının cevabını araştırmaya başladı.

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM FİNAL Mİ YAPTI, GÜNÜ MÜ DEĞİŞTİ?

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi, atv ekranlarındaki yayın hayatına Salı günleri devam edecek. Ancak bu hafta yeni bölümü, 3 Ocak gününe denk geldiği için yılbaşı tatilinden dolayı atv ekranlarında 'Bad Boys: Her Zaman Çılgın' yer alıyor. Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin yeni bölümü ise, 10 Ocak Salı günü saat 20.00'de, yine atv ekranlarında yayınlanacak.

3 OCAK atv BEN BU CİHANA SIĞMAZAM YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

atv ekranlarında her Salı günü yeni bölümü yayınlanan Ben Bu Cihana Sığmazam, Salı akşamları ekrana gelmeye devam edecek. Dizinin 16. ve yeni bölümü, önümüzdeki salı günü, yani 10 Ocak Salı günü izleyicileriyle buluşacak.

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BEN BU CİHANA SIĞMAZAM OYUNCU KADROSU