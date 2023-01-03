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BEN BU CİHANA SIĞMAZAM YENİ BÖLÜM NEDEN YOK? | Ben Bu Cihana Sığmazam final mi yaptı, günü mü değişti? 3 Ocak atv BBCS yeni bölüm ne zaman?

atv ekranlarının en sevilen dizilerinden Ben Bu Cihana Sığmazam, yeni bölümüyle salı günü ekranlara gelmeyince seyirciler, diziyle ilgili araştırmalara başladı. Başrollerini Oktay Kaynarca, Pelin Akil ve Ebru Özkan Saban'ın paylaştığı Ben Bu Cihana Sığmazam dizisiyle ilgili arama motorlarında araştırılan Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm neden yok? Ben Bu Cihana Sığmazam final mi yaptı, günü mü değişti? 3 Ocak atv Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm ne zaman? sorularının cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2023 Salı 13:30 Güncelleme Tarihi: 03 Ocak 2023 Salı 13:30
BEN BU CİHANA SIĞMAZAM YENİ BÖLÜM NEDEN YOK? | Ben Bu Cihana Sığmazam final mi yaptı, günü mü değişti? 3 Ocak atv BBCS yeni bölüm ne zaman?

Yönetmen koltuğunda Onur Tan'ın oturduğu, Yusuf Reha Alp, Mahinur Ergun ve Ali Can Yaraş'ın kaleminden çıkan ve başarılı oyuncu kadrosuyla izleyenleri ekran başına kilitleyen Ben Bu Cihana Sığmazam, ekranların en sevilen dizileri arasında yer alıyor. Her Salı akşamı atv ekranlarında yayınalanan dizi, 3 Ocak'ta ekrana gelmeyince seyirciler, Ben Bu Cihana Sığmazam final mi yaptı, günü mü değişti? 3 Ocak atv BBCS yeni bölüm ne zaman? sorularının cevabını araştırmaya başladı.

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM FİNAL Mİ YAPTI, GÜNÜ MÜ DEĞİŞTİ?

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi, atv ekranlarındaki yayın hayatına Salı günleri devam edecek. Ancak bu hafta yeni bölümü, 3 Ocak gününe denk geldiği için yılbaşı tatilinden dolayı atv ekranlarında 'Bad Boys: Her Zaman Çılgın' yer alıyor. Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin yeni bölümü ise, 10 Ocak Salı günü saat 20.00'de, yine atv ekranlarında yayınlanacak.

3 OCAK atv BEN BU CİHANA SIĞMAZAM YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

atv ekranlarında her Salı günü yeni bölümü yayınlanan Ben Bu Cihana Sığmazam, Salı akşamları ekrana gelmeye devam edecek. Dizinin 16. ve yeni bölümü, önümüzdeki salı günü, yani 10 Ocak Salı günü izleyicileriyle buluşacak.

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BEN BU CİHANA SIĞMAZAM OYUNCU KADROSU

  • Oktay Kaynarca (Cezayir),
  • Ebru Özkan Saban (Leyla),
  • Pelin Akil (Firuze),
  • Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba),
  • Erkan Sever (Orhan),
  • Engin Benli (Tatavlalı),
  • Ragıp Savaş (Atakan),
  • Eren Vurdem (Azamet),
  • Aslı Sevi (Azade),
  • Kerem Kupacı (Ethem),
  • Ziya Kürküt (Bekir),
  • Pelin Uluksar (Süheyla),
  • Mina Derman (Suna),
  • Batuhan Sezer (Ömer Asaf),
  • Değer Alp (Canan),
  • Başak Kıvılcım Ertanoğlu (Zühre),
  • Burcu Binici (Meltem),
  • Ömer Kurt (Kerim),
  • Mert Kırlak (George Bagnall),
  • Ahmet Yıldırım (Cafer),
  • Tanıl Yöntem (Canberk),
  • Doruk Öztürk (Şamil),
  • Osman Albayrak (Beyler Divanı Azer),
  • Melisa Duru Ünal (Mercan),
  • Aylar Melayeva (Sevim),
  • Hanbey Oğuzhan Çoban (Besim)
  • Işıl Yücesoy (Gülendam)

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