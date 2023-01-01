Haberler Dizi Haberleri YARGI YENİ BÖLÜM NEDEN YOK? | Yargı final mi yaptı, günü mü değişti? 1 Ocak Kanal D Yargı yeni bölüm ne zaman?

YARGI YENİ BÖLÜM NEDEN YOK? | Yargı final mi yaptı, günü mü değişti? 1 Ocak Kanal D Yargı yeni bölüm ne zaman?

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden Yargı, yeni bölümüyle pazar günü ekranlara gelmeyince seyirciler, diziyle ilgili araştırmalara başladı. Başrollerini Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in paylaştığı Yargı dizisiyle ilgili arama motorlarında araştırılan Yargı yeni bölüm neden yok? Yargı final mi yaptı, günü mü değişti? 31 Aralık Kanal D Yargı yeni bölüm ne zaman? sorularının cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ocak 2023 Pazar 10:30 Güncelleme Tarihi: 01 Ocak 2023 Pazar 11:00
YARGI YENİ BÖLÜM NEDEN YOK? | Yargı final mi yaptı, günü mü değişti? 1 Ocak Kanal D Yargı yeni bölüm ne zaman?

Bir cinayet vakasıyla yolları kesişen Ilgaz ve Ceylin'in katili bulma yolunda birlikte hareket etmek zorunda kalması ve bu durumun ikisinin de hayatında geri dönüşsüz bir kırılma noktası yaratması üzerine kurulu Yargı dizisi, ekranların en sevilen dizileri arasında yer alıyor. Her Pazar akşamı Kanal D ekranlarında yayınalanan dizi, 1 Ocak'ta ekrana gelmeyince seyirciler, Yargı final mi yaptı, günü mü değişti? 1 Ocak Kanal D Yargı yeni bölüm ne zaman? sorularının cevabını araştırmaya başladı.

YARGI FİNAL Mİ YAPTI, GÜNÜ MÜ DEĞİŞTİ?

Yargı dizisi, Kanal D ekranlarındaki yayın hayatına Pazar günleri devam edecek. Ancak bu hafta yeni bölümü, 1 Ocak yani yeni yılın ilk gününe denk geldiği için Kanal D ekranlarında yabancı film olan Pi'nin Yaşamı yer aldı. Yargı dizisinin yeni bölümü ise, 8 Ocak Pzar günü saat 20.00'de, yine Kanal D ekranlarında yayınlanacak.

1 OCAK KANAL D YARGI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Kanal D ekranlarında her Pazar günü yeni bölümü yayınlanan Yargı, Pazar akşamları ekrana gelmeye devam edecek. Dizinin 50. ve yeni bölümü, önümüzdeki pazar günü, yani 8 Ocak Pazar günü izleyicileriyle buluşacak.

YARGI OYUNCU KADROSU

Yapım: Ay Yapım

Yapımcı: Kerem Çatay

İdari Yapımcı: Suzan Güverte

Yönetmen: Ali Bilgin

1. Yönetmen: Beste Sultan Kasapoğulları

Senaryo: Sema Ergenekon

Oyuncu Kadrosu: Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz, Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Arda Anarat, Şükran Ovalı, Pınar Çağla Gençtürk, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Özlem Çakar Yalçınkaya, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan, Merve Ateş

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberi: Olay karar verildi! Özgüç Türkalp ve Erkan Özdamar...
Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu ayrılığında olay açıklama! Nedeni ihanet mi? Bir tarafta Hafsanur Sancaktutan diğer tarafta Mert Ramazan Demir...
Mert Hakan'dan G.Saray açıklaması! "Abarttım"
Flaş Mertens gelişmesi! Sözleşmesi...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Güzel Günler yeni bölüm neden yok, ne zaman yayınlanacak?
Teşkilat yeni bölüm neden yok, ne zaman yayınlanacak?
İstanbul sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri 2023
Barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? (1 Ocak 2023)
İstanbul planlı su kesintisi olan ilçeler (1 Ocak 2023)
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Mert Hakan'dan G.Saray açıklaması! "Abarttım" Mert Hakan'dan G.Saray açıklaması! "Abarttım" 10:17
Flaş Mertens gelişmesi! Sözleşmesi... Flaş Mertens gelişmesi! Sözleşmesi... 09:45
F.Bahçe yeniden Sörloth'un peşinde! Yönetim düğmeye bastı F.Bahçe yeniden Sörloth'un peşinde! Yönetim düğmeye bastı 09:30
6 gollü maçta kazanan Arsenal 6 gollü maçta kazanan Arsenal 22:35
Villarreal geriden gelerek kazandı Villarreal geriden gelerek kazandı 21:56
Villarreal geriden gelerek kazandı Villarreal geriden gelerek kazandı 21:56
Daha Eski
🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 21:39
G.Saray'dan Fransız kanat hamlesi! G.Saray'dan Fransız kanat hamlesi! 21:30
Kaan Ayhan için dev kapışma! Kaan Ayhan için dev kapışma! 21:30
Karar verildi! Cicaldau için istenen rakam... Karar verildi! Cicaldau için istenen rakam... 21:30
İki ezeli rakip o golcüyü istiyor! İki ezeli rakip o golcüyü istiyor! 21:30
Ronaldo'dan sonra Icardi bombası! Flaş iddia Ronaldo'dan sonra Icardi bombası! Flaş iddia 21:30