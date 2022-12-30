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📺Kızılcık Şerbeti 10. BÖLÜM FULL İZLE | Kızılcık Şerbeti SHOW TV son bölüm

Oyuncu kadrosuyla ve konusuyla izleyicilerin büyük beğenisini kazanan Kızılcık Şerbeti dizisinin 10. bölümü yayınlandı. Kızılcık Şerbeti dizisinin 10. bölümünde heyecan yine doruklara çıkarken "Kızılcık Şerbeti 10. bölüm izle", "Kızılcık Şerbeti son bölüm izle", ve "Kızılcık Şerbeti 10. yeni bölüm tek parça izle" aramaları yapıyor. İşte Show TV'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinin 10. yeni bölümüyle ilgili bilgiler ve Kızılcık Şerbeti 10. bölüm izleme linki...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2022 Cumartesi 00:30 Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2022 Cumartesi 00:30
📺Kızılcık Şerbeti 10. BÖLÜM FULL İZLE | Kızılcık Şerbeti SHOW TV son bölüm

Kızılcık Şerbeti dizisinin 10. bölümü ekranlara geldi. Show TV'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinin 10. yeni bölümünü izlemek isteyenler arama motorlarında "Kızılcık Şerbeti 10. bölüm izle", "Kızılcık Şerbeti 10. bölüm İZLE, Show TV Kızılcık Şerbeti 10. yeni bölüm TEK PARÇA FULL İZLE! son bölüm izle", ve "Kızılcık Şerbeti 10. yeni bölüm tek parça izle" aramaları yapıyor. İşte Show TV'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinin 10. yeni bölümüyle ilgili bilgiler...

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KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİNİN 10. BÖLÜM KONUSU

Kıvılcım yardım ettiği şiddet mağduru kadının kocası tarafından uğradığı saldırıdan Ömer'in sayesinde kurtulur.Fatih'in kavga esnasında evi terk etmesi Doğa'yı çıldırtmış ve onu takip ettiğinde bir kadının evine girerken görmüştür.

Eve döner ve eşyalarını toplar, bu sefer kesin kararlıdır, Fatih'in yanında durmayacaktır. Pembe ve Abdullah'ın devreye girmesiyle konu açıklığa kavuşur, Fatih bir kadının yanına değil arkadaşının evine gitmiştir. İkili barışır.

👉 Kızılcık Şerbeti 10. bölüm izlemek için TIKLA

👉 KIZILCIK ŞERBETİ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLA

Nursema'nın sergiye katılacak olması Pembe'yi çok rahatsız etmektedir. Onun bu başına buyruk davranışlarına bir son vermek gerektiğini düşünen Pembe bu güne kadar çok ısrarcı olmadığı evlilik konusunu ağzından düşürmemeye başlar.

Alev, Abdullah ile tesadüf karşılaştığı kafede onun gücünden, karizmasından artık iyiden iyiye etkilenmeye başlamıştır.Kıvılcım'ın evindeki yemek herkesi bir araya getirir ancak iki aile arasındaki farklılıklar her zamanki gibi yine apaçık ortadadır.

👉 Kızılcık Şerbeti 10. bölüm izlemek için TIKLA

👉 KIZILCIK ŞERBETİ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLA

Fatih'in, Doğa'nın babasıyla ortak olarak aldığı otelin açılışı yapılacak, kimse bu ortaklıktan memnun olmasa da Fatih'in hatırına herkes katılacaktır. Açılıştan birlikte çıkan Kıvılcım ve Ömer için ise yepyeni bir sayfa açılmak üzeredir.

👉 Kızılcık Şerbeti 10. bölüm izlemek için TIKLA

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