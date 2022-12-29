Haberler Dizi Haberleri 📺Camdaki Kız 63. BÖLÜM FULL İZLE | Camdaki Kız KANAL D son bölüm

📺Camdaki Kız 63. BÖLÜM FULL İZLE | Camdaki Kız KANAL D son bölüm

Kanal D ekranlarından yayınlanan Camdaki Kız dizisi, 63. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Camdaki Kız geçtiğimiz hafta izleyicilerin beğenisini kazanan ve meraklı bir bekleyişe sokan dizinin merakla beklenen son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Camdaki Kız 63. bölüm full izle, Kanal D Camdaki Kız izle, Camdaki Kız yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Camdaki Kız dizisinin 63. ve en son yayınlanan bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2022 Perşembe 21:11 Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2022 Cuma 00:30
📺Camdaki Kız 63. BÖLÜM FULL İZLE | Camdaki Kız KANAL D son bölüm

Kanal D ekranlarından izleyiciyle buluşan Camdaki Kız dizisinde heyecan dorukta. Camdaki Kız'ın yeni bölümü 29 Aralık Perşembe günü ekranlara geldi. Dizinin 63. bölümünde neler yaşanacağı izleyiciler tarafından merak ediliyordu. İşte Camdaki Kız son bölüm bilgileri...

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CAMDAKİ KIZ 63. BÖLÜM KONUSU

Hayri'nin konağa dayanması onu Feride ve Muzo ile karşı karşıya getirir. Muzo sayesinde olay çıkmadan uzaklaşır. Sedat ile çıktıkları kısa tatilden dönen Nalan'ı arayan Metin; ona babasıyla ilgili anlatacağı şeyler olduğunu söyler ve Nalan'la buluşmak ister. Nalan, Metin'le buluştuktan sonra Feride ile büyük bir hesaplaşma yaşar ve bu hesaplaşma sonrası Feride çok önemli bir karar verir.

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